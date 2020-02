Celades tiene que rearmar la "columna de seguridad"

Celades ha trabajado condicionado por las lesiones desde el primer día. El calendario ha concentrado dos partidos tremendos en cinco días: ante el Atlético faltarán seis futbolistas, cuatro de ellos –Gayà, Garay, Coquelin y Rodrigo– forman parte de la columna vertebral. Celades pierde a dos elementos básicos en la retaguardia, tiene tocado el triángulo defensivo de seguridad y pierde al atacante que hace de pieza de engarce entre zona de creación-finalización. El míster debe dar protagonismo a los que no están al cien por cien o a recuperar a los que no han tenido continuidad.

Gayà, Coquelin y Rodrigo deben estar recuperados ante la Atalanta, pero el miércoles noche, en Milán, no estarán –seguro– Garay y Gabriel, la pareja titular defensiva anre uno de los mejores ataques de Europa. Mouctar Diakhaby va a estar en el foco. Pero también se someterá a juicio la solución de Celades: Mangala o reciclar. Coquelin ya fue central de emergencia con Marcelino,. Pero tampoco hay margen para reconstruir con opciones naturales o rodar reconversiones. Diakhaby no es un caso único. Kondogbia vuelve al primer plano. Lo mismo que Jaume Costa o Gameiro. Incluso Guedes, que no ha sido titular desde su recuperación, se antoja clave; más con Rodrigo tocado.



Ya no hay actores de reparto

La columna de seguridad está afectada. Sólo Jaume –líder auténtico– está manteniendo la compostura en el pasillo central. Parejo, pilar maestro, atraviesa un ciclo sin oxígeno. Celades necesita una reconstrucción rápida. Para esta serie de partidos ya no hay jugadores periféricos. Soler, Ferran y Maxi tienen que tomar la responsabilidad que se les supone a medio plazo. También es una oportunidad para dar otro salto, ante rivales tremendos y en escenarios de gran prestigio.