No lo tenían fácil las jugadores de Andrea Esteban ayer en el Antonio Puchades. El Valencia Femenino recibió al ‘todopoderoso’ FC Barcelona, invicto esta temporada y con unos números que asustan. Sin embargo, las jugadoras del Valencia plantaron cara e hicieron sudar a las jugadoras azulgranas más de lo que podrían haber imaginado. Aitana Bonmatí y, en los últimos minutos del partido, Mapi León, decidieron un duelo en el que el Valencia tiró de casta y orgullo.

Buen planteamiento de Andrea Esteban. El Valencia empezó el duelo enfocándose en el trabajo defensivo, pero sin ataduras ni complejos, y avisando a las jugadoras del Barça en un par de contras de que llevar los tres puntos del Puchades no iba a ser tarea sencilla. Las azulgranas acapararon el control del esférico, pero con muchas dificultades para superar a la defensa blanquinegra y, sobre todo, incapaces de superar a la guardameta Enith. Sin embargo, en el minuto 18 el control del juego dio sus frutos al Barça y Aitana Bonmatí, mediante un gran disparo raso y potente, sorprendió a la guardameta. Sin cambios de guion, el Valencia continuó muy bien plantado en el verde y esperando su oportunidad para empatar.Tras el descanso, el partido avanzaba por los mismo derroteros, con el Barça amasando el balón pero sin encontrar la fórmula para crear peligro. Algunos centros por banda y tiros lejanos provocaron los mayores sobresaltos en el Valencia, que aguantó tanto física como mentalmente durante los 90 minutos con un plan muy bien establecido.

No obstante, el enorme trabajo del Valencia Femenino no obtuvo recompensa y no encontraron la paciencia y la tranquilidad necesaria para armar jugadas prometedoras a la contra. Para más inri, el gol definitivo que le dio los tres puntos al ya campeón de la Primera Iberdrola llegó tras un disparo de Mapi León desde el semicírculo del área que rebotó en una defensora local y terminó de despistar a Enith, totalmente incapaz de detener el esférico. Con los 90 minutos cumplidos, el Valencia no fue capaz de obtener un merecido premio ante el gigante de la liga pero sí se llenó de confianza para afrontar las jornadas restantes de competición y lograr salvar la categoría.