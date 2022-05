Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, ha criticado la designación de Khojama Kalimuddin como presidente del club de manera provisional tras la destitución de Anil Murthy. En un comunicado de Marea Valencianista, plataforma de la que es portavoz, señala que "Peter Lim pone al frente del Valencia CF al ex Vicepresidente de ExxonMobil Asia Pacific PTe, jubilado forzosamente en 2013 tras los escándalos de gestión medioambiental de la multinacional del petróleo norteamericana".

El exdirectivo destaca que "en sus 33 años al frente de Exxon, la multinacional fue acusada por Greenpeace de falsear sus datos sobre el cambio climático para aumentar sus beneficios económicos". Además, afirma que "la gestión de Exxon en la época de Kalimuddin está en los juzgados de Indonesia y Estados Unidos, además de ser condenada por los terribles acontecimientos del Exxon Valdez" y "en 2013 los resultados de Exxon Mobil Asia Pacific Pte. Sufrieron un fuerte descenso, lo que terminó con la carrera profesional de Kalimuddin".

Comunicado completo de Marea Valencianista

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, ha reaccionado al nuevo movimiento de limpieza de imagen decidido por el único responsable de la situación por la que pasa hoy en día el Valencia CF, Peter Lim.

Tras una rápida investigación sobre la figura del nuevo Presidente del Valencia CF. Khojama Kalimuddin, Zorío ha declarado: “ya era sorprendente que en el currículum que ha pasado el club sólo apareciera como experiencia profesional de este señor que había tenido funciones ejecutivas en una multinacional estadounidense y que lleva jubilado desde 2013. Los valencianistas, los políticos de estas Comunidad, los medios de comunicación y la sociedad de nuestra tierra en general deben saber que hemos pasado de un lamentable Presidente como era Murthy, a un amigo de Layhoon, que fue Vicepresidente en Asia de una de las multinacionales que más daño han hecho al medio ambiente y si no que se lo pregunten a los 11 pobres indonesios que llevan desde 2001 intentando que se haga justicia con los abusos recibidos. Por fin este año un juzgado ha obligado a pagar las costas de este juicio, aún vivo, a la compañía que dirigía nuestro nuevo Presidente. Pero ya nada nos debe sorprender, cuando llevo años haciendo de altavoz de la denuncia que Amnistia Internacional hizo sobre la multinacional Wilmar con la que Peter Lim se hizo millonario usando mano de obra infantil”.

Para el portavoz de Marea Valencianista “el gobierno autonómico, el gobierno local, los empresarios y todas las personas de bien de esta Comunidad deben seguir con el cordón sanitario hacia Peter Lim, Meriton y su gente, ya que lo único que buscan con este cambio es intentar ablandar el corazón de la administración para pegar el pelotazo del viejo Mestalla. Ahora ya no esta Anil Murthy, pero el responsable de que el estadio no esté terminado es Lim; el responsable de no haber cumplido con la promesa de comprar las parcelas de Mestalla por 150 millones de euros es Lim; el responsable del desguace deportivo que ha sufrido el club es Lim; el responsable de las faltas de respeto sufridas por los valencianos, valencianistas y gobernantes es Lim;….así que aunque nos cambien al Presidente aquí seguimos diciendo PETER VENDENOS YA”.