Celebración, pero comedida. Así fueron las primeras valoraciones que arrojó el entorno del Valencia tras la noticia de la destitución de Murthy, que se congratula pero ahora ya apunta más arriba, directamente a Lim.

En primer lugar, Ximo Puig, presidente de la Generalitat, reclamó que lo importante es que Lim cumpla los compromisos y termine la construcción del nuevo estadio. «Esta es una decisión que corresponde al ámbito privado, pero en cualquier caso lo importante no es quién está sino qué van a hacer: si Lim a partir de ahora va a cumplir o no va a cumplir lo que firmó y lo que queremos todos, que es que cumplan y hagan el campo e inyecten la energía suficiente para que este equipo tenga lo que se merecen los aficionados», declaró Puig. En ese sentido insistió Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ajuntament de València: «He de enviar una advertencia, que cambie el presidente no quiere decir que haya cambiado la propiedad. El proyecto que hoy por hoy representa Meriton no tiene la confianza, ni la credibilidad a nivel social para las instituciones valencianas. Ni a nivel deportivo para toda la afición. Por eso está bien que se vaya Anil, pero continúa Meriton».

Desde la oposición política, María José Catalá, secretaría general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana indicó: «Este es un triunfo de la afición. Ahora en el Valencia quedan pasos por dar para cumplir con su afición y con el club al que representa la propiedad. Todavía es un paso, pero no son todavía los pasos que necesita el club».

Colectivos valencianistas

Más allá de las autoridades políticas, tanto la Agrupació de Penyes como Libertad VCF reaccionaron a la destitución de Murthy. Desde las peñas, su presidente Fede Sagreras valoró muy positivamente la decisión «Hoy es un día feliz. Tres días de presidente y me dan la noticia de que Anil ya no es presidente del Valencia», señala en declaraciones a SUPER. Sin embargo, Sagreras reclama más cambios a la propiedad y, en caso de que no se vayan, una mejor labor: «Ahora a esperar a ver qué hace Meriton y qué actitud toma hacia el club. Aquí hay dos cosas: cambiar esa gestión definitivamente y hacer lo que se tiene que hacer o vender. También dijimos que se tenía que cambiar esa gestión social-deportiva y económica-institucional con el estadio. Todo eso, si viene, bienvenido sea, pero lo que está claro es que Meriton tiene por una vez por todas que marcharse o trabajar como se debe trabajar con el Valencia».

Por su parte José Pérez explicó la postura de la asociación «Desde Libertad VCF estamos contentos de que Murthy no se vuelva a sentar nunca más en el palco de Mestalla porque cada día que se sentaba allí ensuciaba el escudo y manchaba la historia del Valencia». Por otro lado sentencia: «El problema aquí es Lim: cambiará a Murthy por cualquier otro títere pero seguirá gestionando el club o dejando de gestionarlo asfixiándolo, exprimiéndolo para su interés personal. Tenemos que seguir luchando para que se vaya Lim de aquí».

Dentro del entorno del Valencia CF también otras personalidades opinarón del despido de Anil Murthy.

Por ejemplo Santi Cañizares, muy crítico con Meriton: «La solución pasa por que Peter Lim venda las acciones y venga alguien con mejor capacidad de gestión con experiencia o que se rodee de expertos; o que, en lugar de mandar aquí a los ejecutivos amigos suyos de Singapur que jamás han tenido contacto con el fútbol». Asimismo Miguel Zorío emitió un comunicado a través de Marea Valencianista hablando del nuevo presidente de Meriton, Khojama Kalimuddi: «Tuvo que abandonar su último trabajo hace 9 años tras ser acusada su empresa de abusos de los derechos humanos en Indonesia. Fue jubilado forzosamente en 2013 tras los escándalos de gestión medioambiental de una multinacional del petróleo norteamericana».