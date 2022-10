Mark Fenwick, el arquitecto del Nou Mestalla, habló ayer de la posibilidad real de que el Nou Mestalla retome las obras «el año que viene». «Está todo preparado. Si no pasa nada, el año que viene empezamos», ha reconocido en el Foro EFE Sport Business. El arquitecto asegura que «está todo preparado» para «volver a empezar». «Después del paréntesis, que ha sido demasiado largo, está todo listo y, en principio, el año que viene empezamos. Ya sé que ha habido mucha polémica, pero va a quedar un estadio espectacular. Estoy deseando que pueda estar terminado y se inaugure» dentro del proyecto de la candidatura ibérica para el Mundial de 2030.

El club sigue a la espera del nuevo convenio tal y como explicaba el Director Corporativo Javier Solís en su rueda de prensa. «En la propia resolución del Consell se mantenía que las condiciones debían permanecer incólumes. No tenemos ninguna duda de que ha de ser lo que la propia resolución contenía. Últimamente, desde que pedimos las licencias, no tenemos nada por escrito del Ayuntamiento. No se han referido a nosotros por escrito. La última vez que hablaron, lo hicieron de la cubierta solar, eso no estaba en la ATE. Se hablaba también de si estaba muy politizado o no el asunto. Entendemos que sí. Hay poco debate. Desde que presentamos las licencias, no tenemos nada por escrito del Ayuntamiento. Es verdad que hablaron de la planta solar de la cubierta del estadio, eso no estaba en la ATE. ¿Se está excesivamente politizado el tema? Creemos que sí». El arquitecto Mark Fenwick es una de las personas más importantes para que el proyecto del próximo Mundial de Catar 2022 haya salido adelante en unos estadios que están a la última en vanguardia.