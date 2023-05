Las reacciones a lo sucedido ayer sobre el césped de Mestalla siguen dándose. Uno de los que quiso dejar su huella en la historia no fue otro que Juan Cala, protagonista del famoso caso de supuesto racismo sobre Diakhaby en Cádiz hace dos temporadas.

El central valencianista abandonó el césped al acusar al sevillano de llamarle "negro de mierda", un comentario que no pudo recoger ningún archivo de audio y que quedó en nada. Sin embargo, el zaguero del cuadro gaditano no duda en recordarlo siempre que puede, y ante lo sucedido ayer, no tardó en dar su opinión, en este caso atacando tanto a Paulista como a "el amigo".

"Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio". Mensaje de Cala en sus redes sociales, tildando de payasos a los futbolistas.