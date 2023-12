El Valencia se deshizo como un azucarillo en los últimos diez minutos de Montilivi y lo acabó pagando. Después de 80 minutos de una gran actuación defensiva a nivel colectivo y de conseguir incluso adelantarse con un golazo de Hugo Duro por parte de los blanquinegros, el Girona demostró la pegada que le está haciendo líder y le dio la vuelta con dos tantos de un viejo ‘rockero’ como Stuani, que ganó la partida a los defensores en todas las acciones en las que participó en el área. La diferencia de nivel, tanto de calidad individual como de recursos para ir a por el partido, quedó más que patente.

El arranque del partido no tuvo más historia que el tanteo entre los dos equipos y la lesión de Yangel Herrera, que dio paso a la entrada de Pablo Torre. Los locales buscaban jugar a ras de suelo y los valencianistas el envío en largo.

No fue hasta el minuto 20 cuando después de una buena acción individual de Foulquier, Fran Pérez tendría la primera buena del choque con un disparo que se marchó cerca de la escuadra tras superar a su par con un cambio de ritmo. La acción, no obstante, tampoco agitó el encuentro en demasía y siguió por el mismo cauce: con el Girona tratando de deshacer el entramado táctico blanquinegro a través de una posesión no demasiado fructuosa.

Todo controlado

El único susto llegó al filo del descanso cuando los catalanes aprovecharon una posición de fuera de juego para marcar a pelota parada, pero el colegiado lo tuvo claro e invalidó la acción. Segunda vez que el equipo de Míchel tenía una gran acción de peligro que acababa anulando el árbitro por posición antirreglamentaria… y aún quedaba una última en la que por suerte Mamardashvili sacó la mano, porque en este caso no existía fuera de juego.

La segunda parte iniciaba con una dinámica similar, aunque Aleix García probaba con un disparo de media distancia que repelía Giorgi. La réplica valencianista llegaba con una buena acción de Javi Guerra que Hugo Duro trató de finalizar con una especie de ‘escorpión’, pero no le salió. Mejoraban con el paso de los minutos los locales hasta el punto de exigir a Mamardashvili hacer un paradón poniendo la mano abajo ante el disparo de Aleix.

Una contra perfecta

Y cuando mejor parecía estar el colíder de primera fue el Valencia el que dio el ‘picotazo’ fiel a su plan, saliendo a la contra, aprovechando el error defensivo de David López y finalizando a través de Hugo Duro, que picó el balón sobre Gazzaniga después de una larga carrera. Definición de ‘crack’ del ‘9’ , que loe celebró con los valencianistas desplazados. Por delante en el marcador, le tocaba a los de Rubén Baraja redoblar su fidelidad en el planteamiento defensivo contra un equipo que mentalmente no se suele caer.

El Pipo sumaba un efectivo más a la ‘resistencia’ y precipitaba el regreso de Diakhaby después de su lesión. Y como no para jugar como mediocentro y tratar de bloquear cualquier intento del Girona, que amasaba toda la posesión buscando fisuras y los valencianistas, al contrario, entregaban el cuero para buscar las cosquillas a la contra. Y cerca estuvo de hacer el segundo a través de Fouqluier, que ajustó el balón y obligó a Gazzaniga a sacar una mano providencial. El encuentro estaba abierto y la cosa iba de porteros, porque la contestación gerundense a través de Stuani tuvo la sólida respuesta de Mamardashvili.

De repente, un infierno

En la segunda acción no tuvo la misma suerte. El Girona aprovechó la lesión de Foulquier para poner un centro comodísimo que esta vez el delantero charrúa sí aprovechó para poner las tablas en el marcador y convertir el tramo final del choque en un infierno. Y el efecto Stuani acabó con victoria e histeria colectiva en Montilivi, porque nuevamente después de un buen centro lateral de Yan Couto el uruguayo le ganó la partida a los centrales para consumar la remontada.

Pudo ser más grande la distancia en el marcador, pero el gol de Savinho lo anuló el VAR cuando el público ya celebraba el 3-1.