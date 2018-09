En Comú propone dedicar el 0,75 del presupuesto municipal a soterrar las vías del Grau

El equipo de Gobierno se ha reunido hoy para conocer los detalles del proyecto revisado del PAI del Grau, en cuyo borrador se contemplaba la construcción provisional de pasarelas sobre las vías del tren mientras llega el soterramiento prometido por el Estado. El grupo municipal de València en Comú ha planteado a sus socios de gobierno un plan para hacer efectivo el soterramiento de las vías que atraviesa el área afectada por el PAI del Grau en un período de 10 años

Tras valorar y conocer los detalles de la propuesta de PAI del Grau, planteada desde la concejalía de Urbanismo, el grupo municipal de València en Comú considera que es "viable y deseable planificar el soterramiento definitivo de las vías en un horizonte de 10 años".

El plan de viabilidad realizado por ADIF presupuesta el proyecto de enterrar las vías de Grau hasta el barrio de Moreras en 78.217.855,41€. Actualmente se dispone de las aportaciones realizadas por los PAIs de Francia, de Ciudad de las Ciencias y de Moreres 1 y 2, que rondarían en torno a los 7 millones de euros, más la futura aportación del PAI del Grau. La propuesta de València en Comú supone un plan a 10 años el ayuntamiento solo tendría que invertir un 0,75% del presupuesto anual.

Desde el grupo municipal consideran que este "es el tipo de grandes proyectos que necesita Valencia". "La ciudad ya ha dejado atrás las ruinosas inversiones del gobierno anterior como los más de 200 millones de euros entre el canon y la construcción de circuito de la Formula 1, o la base de megayates para la copa América que costó otros 72 millones", explican desde la formación municipalista.

Por otro lado, la portavoz Municipal María Oliver, ha señalado que es una deuda "que tenemos con Natzaret, Moreras y gran parte del frente marítimo"." Integrar los barrios de nuestra ciudad en el entramado urbanístico supone mejorar la calidad de vida de muchas personas. Invertir cerca de 5 millones en una pasarela provisional para solucionar el problema de las vías condenaría a Natzaret y a Moreras a seguir aislados 50 años más", augura.

La portavoz de València en Comú ha expresado también su duda respecto a las zonas verdes señaladas en el PAI: "En el proyecto también se pueden observar potenciales problemáticas en torno a la creación de zonas verdes aisladas. La historia del urbanismo ha mostrado que suelen convertirse en focos de conflictividad. El territorio tiene que estar integrado y para ello debe estar conectado", explica Oliver.

María Oliver anuncia que aunque se realice un plan municipal para soterrar las vías "seguiremos insistiendo a todas las administraciones para que se sumen a este esfuerzo indispensable para el futuro de estos barrios y de nuestra ciudad". "Pero el ayuntamiento debe tomar la iniciativa, no podemos escudarnos en que Adif no quiere o el Estado no quiere. Tenemos recursos suficientes para iniciar el proyecto y hacerlo poco a poco mientras tocamos a todas las puertas posibles para que colaboren en la financiación", asegura.