? Las labores de un policía local en los pueblos de València no se limitan a servir de agentes para mantener el orden o la seguridad en las calles. Su presencia es, en gran medida, es también administrativa o de coordinación de actividades. Una labor que de un tiempo a esta parte ya no hacen en muchas de las pedanías y, como confiesan los propios alcaldes pedáneos, se deja sentir. De este modo, el de Benimàmet, José Melgares, asevera que «los policías de proximidad nos hacen siempre un gran papel, con el que ahora casi ya no podemos contar». Entre ellos está atender a la gente que llega a la alcaldía por algún problema de delincuencia menor, de convivencia... así como regular los cortes de calles, permisos para fiestas... A modo comparativo, en otras localidades de l'Horta, como Xirivella, la dotación es mucho mayor. Allí, con 28.000 habitantes, tienen 29 policías locales. Mientras que en Benimàmet, 15.000 habitantes, tienen uno, y solo a media jornada.