Luisa Notario, primera concejala lesbiana visible del Ayuntamiento de València

Ante casi un centenar de personas, la actvista LGTBI valenciana Luisa Notario celebró ayer el acto de presentación de candidatura en el proceso de primarias para la lista del Ayuntamiento de València que la coalición Compromís abre a toda la ciudadanía para conformar las listas electorales para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

Notario es una reconocida activista lesbiana que en el año 2005 se convirtió en la primera mujer en asumir la coordinación general de Lambda, principal organización de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana, convirtiéndose desde entonces en un importante referente a nivel estatal. A lo largo de sus años de activismo, ha trasladado en innumerables ocasiones su vida privada a la esfera pública para dar visibilidad a la realidad de las mujeres lesbianas con la finalidad de acabar con los estereotipos y la invisibilidad que sufre este colectivo.

Ahora aspira a convertirse en la primera mujer lesbiana visible concejala del Ayuntamiento de València. "No es muy frecuente ver a mujeres lesbianas visibles en el ámbito político, donde el rostro del colectivo LGTB lo ostentan los hombres gais cis", afirmó en su comparecencia. Una candidatura de la que no duda en resaltar su elevado poder simbólico y de representación. "Lo que no se nombra, no existe, ahí radica la importancia de que estemos", explicó, "porque la invisibilidad nos relega a un segundo plano ocultando nuestra existencia a la sociedad". Es por ello que no cesó en animar a toda la ciudadanía, especialmente al colectivo que representa, a participar en el proceso de elecciones.

Bajo la esperanza de convertir València en "la ciudad del arco iris", la candidata de Compromís no dudó en asegurar que afronta este proceso electoral con responsabilidad e ilusión y con la ambición de convertir la capital del Turia en la ciudad "que queremos y merecemos".