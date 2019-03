El ayuntamiento deja sin local a una asociación que trabaja con menores con autismo

La Asociación Proyecto Autismo de València (Aspau) se ha quedado sin el local que le había cedido el Ayuntamiento de València. Y están indignados. A los problemas y recortes que suma el colectivo se suma este nuevo "revés" para una de las entidades, y las críticas no se han hecho esperar.

"Estamos indignados. Ahora el ayuntamiento alega que no se ha dado suficiente uso al local cedido a nuestra asociación. Dicho local fue cedido hace 4 años, en un estado lamentable. Dado que Aspau no recibe subvención de ningún tipo y se financia con una cuota simbólica de los socios, se tardo un año en acondicionarlo y adecuarlo gracias al donativos de empresas privadas. Dado que nuestra modesta económica no nos permite tener personal contratado, no tenemos un horario de oficina. Somos padres voluntarios los que organizamos las actividades y servicios que ofrecemos, y atendemos las dudas de nuestros asociados, e incluso damos apoyo y guía a las familias con diagnóstico reciente", afirman desde la entidad.

Con más de 300 socios, Aspau organiza muchas actividades para cubrir "todas las necesidades que podemos y que reclaman las familias". "Hace un año y pico miembros de la junta mantuvimos una reunión con miembros del ayuntamiento que nos dijeron que venían a 'quitarnos' el local y al ver toda la actividad que desarrollabamos se echaron atras", afirman. Y añaden: "Al poco tiempo volvimos a tener otra reunión, en la que se nos llegó al decir que el local parecía abandonado porque estaba sucio, cuando tenemos contratada una empresa de limpieza que va cada 15 días (somos los primeros en necesitar limpieza por las actividades que desarrollamos). Hace una semana contactaron telefónicament para decirnos que querían el local, porque tenían un proyecto muy interesante, y les urgía que nos fuéramos".

¿Poco uso?

Adesde la entidad afirman que "si es necesario podemos preparar un dossier con los talleres para nuestros chicos (algunas con obra social de entidades privadas como Mapfre), encuentros de familias, actividades de ocio para niños y adolescentes (con Montblau o Blau Inclusio), presentaciones de libros, proyectos varios con Bankia (ventanilla informativa única para TEA, Hora del Código, Arteterapia), Charlas con profesionales del TEA (como el Doctor Gonzalo Pin), Charlas formativas con grupos diversos (como el grupo scout de Nazaret), Mindfulness con la Universidad de Valencia, voluntariado con estudiantes de la Universidad de Valencia...

Y mucho más... y todo ello en menos de tres años".

Desde la dirección de Aspau se preguntan "qué proyecto quiere desarrollar el Ayuntamiento de Valencia en el local cedido a Aspau, que justifica que: nuestras familias se queden sin local donde encontrarse y desarrollar multitud de actividades y nuestros niños, niñas y jóvenes con TEA se queden sin espacio para talleres y ocio"

Y concluyen: "Pero eso sí, no vuelvan a decir que no le damos uso al local, digan la verdad, que políticamente tienen otros intereses y sacrifican una vez más a las familias TEA".