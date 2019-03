«Siempre estaré más cómoda con VOX y con Ciudadanos que con Compromís y Podemos»

«A los 26 años rompí un techo social y político en Torrent, así que ahora lecciones de igualdad no voy a aceptar de nadie»

Con los sondeos en la mano, todo indica que si el bloque de derechas logra la mayoría, el PP tendrá que pactar con VOX, una opción que no asusta a María José Català y que valora con toda naturalidad.

Las encuestas dicen que el bloque de derechas, capitaneado por el PP, podría gobernar en València. ¿Ustedes lo ven así también?

Sí, las encuestas ahora mismo, con la fiabilidad que tienen, dicen que los dos bloques están igualados y que nosotros tenemos una tendencia creciente. El PP de València ha tenido una situación muy difícil, pero el hecho de que ya haya una persona que lidere el proyecto ha hecho que muchas personas que han creído siempre en el PP recuperen la ilusión. Porque ya le ponen cara al PP, que era algo que se echaba en cara.

¿Le molesta, si llega el caso, tener que pactar con un partido como VOX?

Yo soy una persona, y todo el mundo lo sabe, que me gusta mucho negociar. Soy una persona de consenso y una persona del ala de centro derecha de mi partido, muy identificada con el área social en la que he trabajado. Y sería impropio de mí decir que no me voy a sentar con cualquier partido político. Si necesito pactar, pactaré, y siempre me sentiré más cómoda con Ciudadanos y con VOX que con Podemos o Compromís.

¿Se puede hacer con VOX una ciudad moderna?

Yo creo que los partidos los hacen las personas. Y en este momento no soy capaz de juzgar a VOX sin saber quién es la persona que los representa. Cuando conozca a esa persona veré si somos capaces de entendernos.

¿Y como mujer se siente cómoda con las cosas que propugnan?

Bueno. Yo siempre he dicho que si hay algo que no voy a hacer es traicionarme a mí misma en política. Soy mujer, a los 26 años rompí un techo social y político en Torrent y tenía que ganarme todos los días el respeto de todos, así que nadie me va a contar lo que es sufrir la necesidad de ganarte un respeto que no se te presupone por ser mujer y además joven. Entonces, ahora lecciones de igualdad no voy a aceptar de nadie.