Fun Festival llega a Heron Cty con un montón de planes en familia

Heron City es un concepto único, un lugar donde sólo cabe el ocio y pasarlo bien. Dedicado exclusivamente al ocio y al entretenimiento, Heron City cuenta con los mejores cines de Valencia: Kinépolis con 24 salas de última generación en imagen y sonido y con la única sala 4DX de Valencia, una experiencia única para vivir una película de aventuras ya que percibirás todos los sentidos de la película (movimiento, agua, niebla, olor€).

Pero en Heron City tienes más planes de ocio, empezamos por la bolera Ilusiona de 26 pistas de bolos, snack bar y juegos infantiles, los últimos videojuegos interactivos, multitud de máquinas redemption con posibilidad de cientos de regalos, además de billares y futbolines. Un sitio ideal para celebrar cumpleaños, eventos de empresa y celebraciones varias.

Si seguimos con más ocio, ¿por qué no una partida en nuestro Centro de LaserGame 2.0? en este singular espacio se elaboran estrategias en varios laberintos llenos de efectos especiales donde el primer objetivo es desactivar a un máximo de adversarios. El objetivo se consigue en equipo (hasta 4 equipos diferentes) y/o en modo individual.

¿Todavía más ocio? ¡Claro que sí! atracciones infantiles, jumping, zonas de juegos y todos los fines de semana espectáculos gratuitos infantiles con teatro, marionetas, musicales, conciertos, magia y el toque especial de divertidos personajes que pasean por el Centro animando a grandes y pequeños. FUN FESTIVAL llega con un montón de planes en familia molones: teatro, magia, cuenta-cuentos, hadas en zancos, pasacalles mágicos, musicales€ y muchas más actividades para niños para disfrutar en familia. El día 1 se celebrarán un pasacalles de canguros y Cuentacuentos: Historias de piratas, en el que la gran capitana os invita a vivir un montón de aventuras en alta mar a bordo del gran barco de la imaginación. ¿Quieres ser parte de su tripulación?. El día 8 de junio se ha organizado un espectáculo de mimos, un original espectáculo itinerante en el que curiosos personajes interactuarán con el público a través de la mímica y expresión corporal y un teatro de marionetas: Héroe por accidente. El príncipe Álex es conocido en Medievoland por ser muy miedoso pero gracias también a sus despistes se convertirá en un gran héroe sin proponerselo. El 15 de junio será la hora del pasacalles en zancos Faunamanía, un espectáculo itinerante en el que curiosos personajes pasearán por Heron City mostrando su habilidad con zancos y entreteniendo a todos aquellos que se crucen con ellos y del Cuentacuentos: "Cuentos para la igualdad". El 22 de junio llegarán el Teatro de marionetas "Los Onironautas: El Ladrón de colores" y el pasacalles "Venecianos con zancos. Finalmente, el día 29 de junio tendrán lugar el Pasacalles africano y el espectáculo "Cuentos contentos".

Vuelven los espectáculos más molones para toda la familia al aire libre para no aburrirte ni un minuto y, ademas, disfrutarás de una zona chill-out, de atracciones para los más pequeños, una amplísima zona de restauración y el mejor cine de Valencia.

Pero aquí no acaba todo. Ya sabes que en Heron City tienes la más completa oferta gastronómica por metro cuadrado: más de 20 restaurantes con terrazas, desde italianos a asiáticos pasando por la comida norteamericana, y como no española, cafetería, gofrería, etc.

Para completar la oferta de Heron City también puedes unirte a nuestro Health Club Holmes Place, un espacio donde practicar deporte y llevar una vida sana es muy fácil con instalaciones y máquinas de última generación, un sinfín de clases colectivas o una atractiva zona de piscina y spa.

Y no olvides que también puedes hacer la compra en Supercor con la mejor oferta en productos frescos, seleccionados en origen y traídos diariamente: frutas y verduras, carnes, pescados y mariscos, charcutería selecta con la garantía de la marca El Corte Inglés. Y además con parking y servicio de envío a domicilio.

Así que si quieres pasar un feliz día con amigos o familia, no lo dudes, Heron City tiene un montón de razones por las que debes elegir ir.