'The New York Times' recomienda visitar València en lugar de Barcelona

El diario norteamericano The New York Times recomienda viajar a València en lugar de a Barcelona, a la hora de visitar España, en un artículo en que destaca seis lugares en Europa en los que «refugiarse» de la masificación turística. «Excursiones de un día, cruceros, apartamentos de alquiler y aerolíneas de bajo coste: todas ellas contribuyen a la saturación turística en los lugares más visitados de Europa. Pero hay alternativas más tranquilas si sabes donde buscar». Así abre esta lista del rotativo neoyorquino, en la que cinco periodistas recomiendan visitar Tinos en lugar de Santorini en Grecia; Delft y la Haya en vez de Amsterdam en Países Bajos; Kotor, en Montenegro, en vez de Dubrovnik, en Croacia; Olomuc en lugar de Praga en Chequia; Lucca y no Florencia en Italia, y València en lugar de Barcelona en España.

En el caso de València, el periodista Andrew Ferren la recomienda en lugar de Barcelona ya que la capital catalana se encuentra en «los 'play-offs'» para convertirse en «la nueva Venecia» debido a la masificación turística, mientras que el Cap i casal representa una «menos frenética dosis de encanto mediterráneo cosmopolita». De València, el periodista señala que tiene «muchos de los mismos atributos de Barcelona» y destaca que ambas fueron ciudades amuralladas, pero remarca que la capital del Turia tiene un «laberíntico centro lleno de arquitectura gótica, románica, renacentista y barroca».

Así, el autor realza la variedad de estilos arquitectónicos que convergen en la capital de València, y recomienda la Lonja de la Seda para los «puristas de la arquitectura», al tiempo que destaca su «extraterréstica» casa de la ópera (el Palau de Les Arts) y la arquitectura modernista del Mercado Central y el de Colón, que sitúa entre «entre los más bellos de Europa». Además, el artículo se fija en el IVAM, el primer centro de arte moderno de España, y en el hecho de que barrios «bulliciosos» como el Carme y Russafa han «atraído a creativos de alrededor de España y Europa, y están llenos de galerías, cafés guays y atractivas obras de 'street art'».

«Obviamente, cualquier ciudad europea con más de 300 días de sol al año, playas infinitas, cultura de categoría mundial, gastronomía y arquitectura nunca estará vacía de turistas, pero València mantiene un ambiente 'bajo el radar' y está felizmente libre de masas de turistas que corren de un monumento al otro, dejando atrás botellas de plástico y resentimiento de los habitantes de la ciudad», finaliza el artículo.

La concejala de Turismo en funciones en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, consideró ayer que el artículo supone «una recompensa» a la apuesta hecha desde ese departamento municipal por potenciar la capital valenciana como «un destino sostenible y no masificado». «Creo que al final, cuando se trabaja bien, como hemos hecho en estos cuatro años, se tiene la recompensa», añadió. «Es una recompensa incuestionable que el buen nombre de la ciudad de València esté en 'The New York Times' frente a otras alternativas», insistió.

«Como hemos venido defendiendo, había que cambiar el modelo turístico. Teníamos que ir encaminados a hacer de València una ciudad que fuera sostenible, un destino urbano reconocible internacionalmente que además fuera sostenible», aseguró la concejala. En esta línea, comentí que se han conseguido esos «dos objetivos», por lo que está «muy satisfecha» . Y así, además se pone «el broche de oro» a sus cuatro años al frente de la Concejalía de Turismo.