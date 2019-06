La Policía Local de València intensifica la vigilancia de patinetes por la nueva ordenanza

La Policía Local de València ha controlado a 154 vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas desde el pasado 14 de junio, cuando comenzaron la campaña informativa dirigida a usuarios de patinetes y bicicletas para que conozcan las novedades que trae de la ordenanza de movilidad.



Los agentes de la División de Seguridad Vial son los primeros que han comenzado el control de patinetes y bicicletas y su labor informativa, ya que como recordó la anterior concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, la Policía Local no multará hasta septiembre a quienes incumplan la ordenanza.



Se quiere dar un periodo de adaptación a los usuarios para que circulen correctamente y se adapten a la nueva normativa, explicó. Fuentes de la Policía Local explican que las ocho unidades de distrito se han incorporado también a la campaña informativa, aunque el cuerpo aún no dispone de cifras de vehículos controlados por los agentes.



Los agentes de la Policía Local emplean un tono amable y didáctico con los usuarios a los que paran en la vía pública para informar sobre las obligaciones de la nueva ordenanza, además de repartir un folleto que resume las principales novedades para los vehículos de movilidad personal.



La nueva ordenanza de movilidad establece dos tipos de vehículos de movilidad personal. Los de tipo A son los más populares, es decir, monopatines de pequeño tamaño que, pese a todo, no tienen la obligatoriedad de uso de timbre y casco, aunque sí recomendables. Pueden alcanzar una velocidad máxima de 20 km/h.





Los vehículos de tipo A circularán preferentemente, y por este orden, por los carriles bici situados a cota de calzada sin superar la velocidad máxima permitida a las bicicletas, de 20km/h; también por aceras bici a velocidad moderada, no superior a 15 km/h; por la calzada de ciclocalles y otras vías de sentido único donde esté limitada la velocidad de circulación a 30 km/h; por los carriles señalizados a 30 km/h en calzadas de varios carriles de circulación; por las calles residenciales, zonas 30 y zonas de coexistencia de diferentes tipos; y por las calles peatonales a una velocidad moderada, similar a la de una persona a pie, nunca superior a 10 km/h.



Los de tipo B son patinetes eléctricos de mayor tamaño que pueden llegar hasta los 30 km/h de velocidad y sí que están obligados a llevar timbre, freno, luces (delantera y trasera) y catadióptricos. El uso del casco es obligatorio. Los vehículos tipo B, de mayor tamaño y potencia, circularán en las mismas zonas y condiciones que las establecidas para los vehículos tipo A, con la excepción de las calles peatonales, donde lo tienen prohibido.



Los VMP que no cumplan ninguna de las características anteriores no podrán circular en ningún caso.



Si quieres conocer todas las novedades de la ordenanza, consulta este amplio reportaje de Levante-EMV.