"El Mercat Central no forma parte de la Asociación presidida por Acevedo"

El comunicado del sábado firmado por el presidente de la Asociación de Mercados Municipales de la Comunitat Valenciana, José Pérez Acevedo, en el que criticaba la autogestión que llevan a cabo los vendedores del Mercado Central tildándola de «opaca» y acusándoles de «dejadez» y falta de transparencia, ha provocado la rápida reacción por parte de la Asociación de Vendedores del Mercado Central. Así, su presidenta, Merche Puchades, matizaba ayer a este periódico que «nosotros no formamos parte de la Asociación presidida por Acevedo» y añadía que, por tanto, «esta no tiene ninguna representatividad» para ellos. Es más, fuentes del ayuntamiento de València agregaban que, prácticamente, ningún mercado de la ciudad forma parte de ella y recordaban que Acevedo, ex asesor del Partido Popular, ha presentado más de una decena de querellas, todas ellas sobreseídas, precisamente contra Galiana, a quien, paradójicamente, apoyaba en el citado comunicado por «su decisión de optar por finalizar la concesión y gestionar directamente este mercado».

Cabe matizar, tal y como hacía ayer este periódico, que ni Galiana ni el ayuntamiento han tomado todavía ninguna decisión, lo que, según fuentes municipales, es «una prueba de que Acevedo solo intenta marear, crear confusión y hablar por parte de una gente a la que no representa».

Mientras tanto, Puchades declinaba ayer valorar las palabras de Acevedo y tampoco quiso referirse a la solicitud de informes por parte del concejal de Comercio, Carlos Galiana, para determinar si es viable o no que los vendedores se sigan autogestionando el mercado un año más, pues la última prórroga finaliza en diciembre de este año.

Puchades ponía en valor esta autogestión, un modelo que en València solo lleva a cabo el Mercat Central y el Mercat del Cabanyal: «Llevamos así más de 30 años. Es un modelo sobre el que muchos mercados municipales de España sienten admiración y no paran de preguntarnos, de ver cómo desarrollamos las cosas...». A lo que añadía que «no sabría decir si es el mercado con más antigüedad con este tipo de gestión de España, pero a nivel nacional somos un ejemplo a seguir». Y recordaba una convención de mercados llevada a cabo en las Islas Canarias a la que se les invitó, precisamente, para que expusieran cómo llevan a cabo esta gesitón.

Volviendo a Carlos Galiana y a su relación con Acevedo, desde el ayuntamiento facilitaban ayer a Levante-EMV la última sentencia de la Audiencia Provincial de València, fechada el 29 de junio de 2019, que sentenciaba desestimar «el recurso de apelación interpuesto en fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve por el Procurador Sr. Fernández Reina, en nombre y representación de la Asociación de Mercados Municipales de la Comunidad Valenciana». En su razonamiento jurídico, el tribunal argumenta que «de lo actuado no aparecen indicios racionales de haberse perpetrado el delito de falsedad documental que dio motivo a la formación de la causa».

Es más, en relación a las denuncias anteriores presentadas contra Galiana por el propio Acevedo, que siempre fueron archivadas, la Audiencia argumenta que «en todo caso, de las alegaciones formuladas por la defensa, con aportación documental, se evidencia una clara situación de conflicto y litigiosidad de carácter penal, como así se aprecia de la relación de denuncias presentadas por el Sr. Acevedo, y en otros casos por el Sr. Molina Morales (al parecer relacionado con él), por delitos de diversa índole, concluidos todos ellos por sobreseimiento, evidenciándose una clara situación de enemistad que ha podido condicionar la denuncia interpuesta de forma temeraria con relación a la supuesta falsedad de unas firmas en documentos públicos, sin ni tan siquiera contrastar dichos hechos denunciados».

El tribunal incluso pone en cuestión la representatividad de la asociación de Acevedo pues afirma que «las resoluciones administrativas cuya falsedad se cuestiona no afectan de forma directa a dicha asociación, ni tampoco se justifica fehacientemente que pertenezcan a alguno de sus asociados». Y luego añade que esta asociación no ha sido autorizada de forma expresa «para comparecer en este procedimiento como acusación particular en su nombre».