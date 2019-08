«Hackean» la cuenta de Twitter del Ayuntamiento de València durante dos horas

La cuenta oficial del Ayuntamiento de Valencia en Twitter (@AjuntamentVLC) fue pirateada ayer por unos desconocidos, que tomaron el control de este canal de comunicación municipal sin consentimiento de la institución. Como consecuencia del ciberataque, se publicó un mensaje que señalaba: «Esta cuenta ha sido hackeada por corrupción». El ataque se limitó a la publicación del mencionado mensaje, que llegó a superar los 2.000 'retuits' y los 3.000 'me gustas' en ese corto espacio de tiempo.

Desde el momento en el que el twitter sufrió el hackeo (acceso no consentido), el equipo de redes sociales del ayuntamiento trabajó para que la cuenta se restableciera lo antes posible. Según informaron fuentes municipales, esta intromisión no autorizada no perjudicó a informaciones falsas sobre València. Asimismo, ayer a media tarde, el consistorio recuperó el control de la cuenta y denunció el robo de la identidad a la Policía. El consistorio quiso restar gravedad al asunto, que querría dejar en «una anécdota». «Recuperamos nuestra cuenta institucional de Twitter después de haber sufrido un ataque cibernético. Volvemos a funcionar con normalidad. Gracias», señalaban.