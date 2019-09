Sandra Gómez: "Aumentan los rodajes y el interés de productoras por València"

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha valorado el trabajo de la Film Office que ella impulsó para poner en valor el clima, el patrimonio arquitectónico y las infraestructuras de la ciudad y ha resaltado que han aumentado no solo los rodajes sino también el interés de las productoras. La también portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y ex concejala de Turismo, recordaba que impulsó esta oficina en la Fundación Turismo Valencia como "firme convencida de que la ciudad reúne todas la condiciones para ser un plató de rodaje".

Ha defendido su clima, su patrimonio arquitectónico y natural, las infraestructuras y los grandes profesionales del sector audiovisual valenciano como elementos que avalan esta iniciativa. La constitución de esta oficina tenía como objetivo promocionar València como "plató acompañando a los productores y facilitando los trámites para coordinar los rodajes tanto de películas como de anuncios publicitarios", ha indicado.

"El resultado está avalado por unas cifras que han aumentado no solo los rodajes sino el interés de productoras por nuestra ciudad", ha agregado. Además, ha resaltado el trabajo activo de promoción de la ciudad que realiza la Film Office a través de la asistencia a ferias o la organización de viajes de localizadores con el objetivo de articular la relación con el sector audiovisual local, nacional e internacional.

"También tiene como objetivo apoyar y facilitar el trabajo de productoras, por ejemplo, en alojamiento, y así convertir a València en una ciudad film-friendly" ya que, ha precisado, las personas que integran los grupos de rodaje "consumen alojamiento, restauración, cultura, ocio y servicios complementarios que supone generación de riqueza y negocio".

Ribó valora el trabajo realizado​

Además, el alcalde de València, Joan Ribó, durante la presentación este pasado viernes de la gira internacional "El Ojo que mira a Bigas Luna", que se va a iniciar en València en 2020 y recorrerá varias ciudades del mundo, también alabó el trabajo para convertir la ciudad en una capital de cine". "En estos momentos estamos consiguiendo que se ruede desde un sencillo anuncio publicitario, hasta series de televisión y películas. Cada vez tenemos un trabajo más intenso", concluía.