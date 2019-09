Cs critica la forma en que se han acometido las obras

? El concejal de Ciudadanos, Narciso Estellés, se refería ayer al proceso de rehabilitación de l'Alqueria del Moro y aseguraba que van a pedir explicaciones en la próxima Comisión de Urbanismo «por no respetar aspectos básicos de los bienes protegidos». Él explicaba que «lo que se ha hecho con la estructura del ascensor en l'Alquería del Moro no se corresponde con criterios arquitectónicos de mimetización y no respeta el BIC que supone todo el conjunto», criticaba el concejal.