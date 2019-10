Joan Ribó no estará en la primera lista de 25 comparecientes

La comisión de investigación de la EMT, que celebro ayer su segunda sesión en la sede de Correo Viejo, también a puerta cerrada, habló de los planes de trabajo y también de la lista de comparecientes en la misma. Para ello, el PP, por ejemplo, había propuesto una lista de 41 personas, entre las que se encontraba el alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldesa, Sandra Gómez, el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, y toda la directiva de la empresa.

Y tras una larga deliberación de cuatro horas, la lista fue bastante menor. Según explicó la presidenta de la comisión, Elisa Valía, en los seis meses que durarán los trabajos prestarán declaración 25 personas, que son las que han tenido la «unanimidad de todos los grupos». Y no están el alcalde ni la vicealcaldesa. «Hoy comparecerá en el pleno y si se aprueba el primer punto comparecerá en un segundo pleno», dijo Valía, quien aboga por una comisión basada en el «rigor» y no en el «teatro» o el ruido innecesario». «Todo lo que sea enredar y despistar del objetivo fundamental no lo vamos a permitir», dijo.

La previsión es que la siguiente sesión se celebre el próximo 30 de octubre con la comparecencia de la trabajadora despedida, Giuseppe Grezzi y el gerente, Josep Enric Garcia Alemany. Y luego se harán nuevas sesiones con tres comparecencias en cada una. Si hubiera novedades importantes se ampliaría la lista de comparecientes.