Bronca en la EMT por un conductor sin mascarilla: "No me sale de los huevos"

Un conductor de la EMT de València y un pasajero han protagonizado esta mañana una bronca en el interior de uno de los autobuses de la línea 31. El incidente ha comenzado poco después de las 11 horas, cuando uno de los usuarios del servicio de transporte público ha recriminado al conductor que no llevase la mascarilla. La respuesta chulesca del conductor ha elevado el tono de la conversación que se ha convertido, en cuestión de segundos, en una gresca repleta de insultos y gestos obscenos.

Pese a que la Generalitat Valenciana decretó el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento en todo el territorio autonómico el pasado 18 de julio, este conductor de la línea 31 ha decidido ignorar la norma. La protección de boca y nariz resulta esencial para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, que ya se ha extendido por toda la ciudad de València y del que hay activos medio centenar de brotes en las tres provincias.

Según relata a Levante-EMV Agustín Alabau, testigo presencial de la bronca, el incidente ha comenzado poco antes de cruzar el puente de la Exposición, cuando el pasajero le ha pedido "de malas formas" al conductor que hiciera uso de la mascarilla. Altanero, el chófer ha respondido con un rotundo "no me sale de los huevos" que no ha dejado indiferente a nadie en el autobús.

"El conductor no llevaba la mascarilla en ningún momento", asegura este testigo de los hechos que ha decidido grabar con su teléfono móvil el altercado a partir del momento en el que ha comenzado el cruce de insultos.

Desde la Empresa Municipal de Transportes van a investigar lo sucedido para "poder tomar las medidas oportunas" y recuerdan que "desde que la Generalitat Valenciana decretó obligatorio el uso de mascarilla, los conductores y conductoras también tienen que llevarla puesta durante el desempeño de su trabajo."

De hecho, es la propia empresa la que se encarga de proporcionar las mascarillas a los chóferes del servicio público de autobuses. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la EMT restringió el acceso al interior de los vehículos por la puerta delantera para proteger a los trabajadores y trabajadoras y eliminó el pago en metálico, así como el billete sencillo, del que ayer mismo se anunció su recuperación.

