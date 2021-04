El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha confirmado que el club de Mestalla ha presentado al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana la documentación para la reorganización de la ATE del nuevo estadio y el anteproyecto para la construcción del pabellón de Benicalap. Estas son las palabras del presidente del Valencia CF que ha recogido Onda Cero Valencia: "Hemos presentado toda la explicación de la situación con el proyecto, todo lo que hemos hecho para cumplir las fechas de la ATE, los pagos, las reuniones con los técnicos del ayuntamiento, las ofertas que hemos recibido... La sensación es que el Valencia CF está parado y esto no es correcto y lo hemos querido explicar. Ayer hablé con el alcalde y se quedó sorprendido con todos los detalles y todo el trabajo que se ha hecho. Yo creo que es gran paso adelante en este proyecto, que no es un gesto, porque son seis millones de euros y es un gran paso adelante para demostrar que si todo el mundo trabaja junto podemos conseguirlo. Hemos presentado el proyecto de reordenación de las fechas de la ATE, y la construcción del pabellón que podemos empezar a construirlo en enero de 2022. Somos optimistas. El estadio está dentro del plan. Dentro del documento está la explicación y las casi 39 ofertas que hemos recibido, la situación económica aquí en València porque las ofertas no llega a un nivel que es suficiente para ayudarnos a acabar el nuevo estadio. El pabellón va a ser una demostración de lo que podemos conseguir si queremos trabajar juntos".

Por su parte, el Valencia CF presentó este viernes a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia una petición para que se amplíe la Actuación Territorial Estratégica que se le concedió para construir el Nuevo Mestalla y vender recalificada la parcela del actual estadio con el compromiso de que la nueva instalación valencianista estaría acabada en 2026, según confirmaron a Efe fuentes del club. En su propuesta, la entidad establece igualmente que en enero de 2022 empezaría a construir el pabellón de casi seis millones de euros que debe alzar en el barrio de Benicalap, uno de los compromisos que adquirió en su día por la recalificación y que no ha cumplido hasta ahora.

Desde el Valencia se explica que por su parte podrían iniciarse de manera inmediata esas obras pero que el consistorio les ha trasladado que necesita unos meses para activar las licencias pero que en cualquier caso esas obras son la constatación de las buenas intenciones del club.

En su proyecto, el Valencia asegura que retomaría las obras del Nuevo Mestalla, que llevan más de una década paradas, en mayo de 2024 y que el recinto estaría acabado dos años más tarde, siempre que se "reordenen" los plazos de una ATE que acaba el próximo 15 de mayo.

Entre la información que se ha trasladado a las administraciones "están todos los detalles técnicos del nuevo estadio, los motivos por los que no se han podido cumplir los plazos a los que se comprometió el club o las 39 ofertas que ha rechazado por las parcelas de Mestalla por considerarlas insuficientes".

Desde la entidad aseguran que sus movimientos han tenido una buena recepción por parte del alcalde, Joan Ribó, "que creen que no tenía toda la información sobre su trabajo en estos últimos cinco años para retomar las obras por estar esta retenida por la concejalía de urbanismo·.

En el club, "esperan que la vicealcaldesa Sandra Gómez, responsable también de esta concejalía, y el PSPV se unan a esta búsqueda de una solución conjunta al problema que existe".