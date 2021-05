El alcalde de Valècia, Joan Ribó, se ha quejado en las redes sociales de no haber sido vacunado contra el coronavirus a sus 73 años de edad pese a que él mismo lo ha pedido repetidamente y ya se está anunciando la vacunación de las personas de 40 a 50 años. "Me parece perfecto que se comience a vacunar a los menores de 50 años, pero, por favor, no olvidemos vacunar también a los de 73. Ya estoy cansado de dar los datos míos para que alguien me llame para vacunarme", dice el alcalde en un mensaje personal de Twitter.

Em sembla perfecte que es comence a vacunar als de menys de 50 anys. Però, per favor, no oblideu vacunar también als de 73 anys. Ja estic cansat de donar les dades meues per a que algú em cride per a vacunar-me — Joan Ribó (@joanribo) 12 de mayo de 2021

La queja del alcalde no ha tardado en tener respuesta. El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, le ha asegurado al alcalde que su padre, que tiene la misma edad, fue vacunado ayer, por lo que le sugiere que no genere alarma social.