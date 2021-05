Los últimos días del asentamiento de la calle Beato Gaspar Bono

Las obras de reurbanización del entorno del solar de Jesuitas y del Jardín Botánico obligarán a los sintechos que viven en la calle Beato Gaspar Bono a abandonar la que ha sido su «casa» desde hace años. La Policía Local ha notificado a estas personas sin hogar que tendrán que marcharse a primeros de junio, después de darles una prórroga de una semana, ya que teóricamente tenían que irse el 26 de mayo. «Estamos tratando se resolver las situaciones de estas personas, una gran parte no tienen papeles, no saben a dónde irse y no tienen un recurso donde poder ser alojados», indicó Jaime González, presidente de Amigos de la Calle a Levante-EMV. En la actualidad, en este asentamiento ubicado en el vial contiguo al Jardín de las Hespérides, hay unos 25 sintechos, de varias nacionalidades y con edades diversas: jóvenes, personas de mediana edad y también personas mayores de más de 65 años. El portavoz de Amigos de la Calle añade que no hay familias ni menores «pero sí un par de parejas». González lamenta que el traslado a la fuerza de este colectivo supone «una especie de invasión de la propiedad y la intimidad» de los afectados porque en muchos casos vivir en esta calle «es lo más parecido» que tienen a una casa, a un barrio y a unos vecinos, dado que llevan más de un lustro viviendo en este lugar. Ya conocen a los residentes de la zona y han consolidado unas mínimas pertenencias.