Vox vol fer "un correbou infantil" al centre històric

Compromís ha anunciat que si el govern municipal de María José Catalá aprova el correbou infantil simulat –amb carretons en forma de bou– al centre de València, que ha proposat el vicepresident del Govern Valencià Vicente Barrera en la Junta Municipal de Districte de Ciutat Vella, els valencianistes denunciaran l'acte al Defensor del Menor d'Espanya, una figura que s'integra en les funcions del Defensor del Poble, Ángel Gabilondo.

Per a Compromís, Catalá hauria de manifestar-se “hui mateix” i anunciar que impedirà "esta barbaritat", una proposta avançada per eldiario.es que els valencianistes consideren "retrògrada, desficaciada i humiliant per als menors de la ciutat de València". La regidora de Compromís i portaveu adjunta, Glòria Tello, ha dit que "a Catalá i a Barrera cal recordar-los que l'ONU va dictaminar que els xiquets i les xiquetes mereixen ser protegits de la violència que genera la tauromàquia".

D'altra banda, Tello afirma que “València ha de ser una ciutat respectuosa amb els animals amb els quals compartim la vida”, i assegura que “propostes tan retrògrades, tan desficaciades i humiliants com este tancament l'única cosa que demostren, si acaba per aprovar-se, és que Catalá podria presentar-se indistintament tant en les llistes del PP com en les de Vox”.

Altres propostes similars

Des de Compromís han recordat que no és la primera vegada que la ultradreta porta esta idea a la Junta de Districte de Ciutat Vella. La mateixa proposta es va presentar als exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 per a tancar “un xicotet recorregut urbà per a fer un tancament simulat infantil, en què els pares porten els carretons amb forma de bou i els xiquets corren davant seu”; però el govern de Compromís i Joan Ribó va impedir-ne la celebració.

Cal recordar, denuncien els valencianistes, que el govern de PP i Vox també ha fet un pas més en aprovar el taller "Aprén a embolar" a Benifaraig. Així ho arreplega l'acta del passat 5 de març del Consell de Districte de la Junta Municipal de Pobles del Nord que va estar presidida per la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Hisenda del PP, María José Ferrer San Segundo. Este acte ja està confirmat que se celebrarà, encara que no s'han determinat encara les dates.

Finalment, des de Compromís assenyalen "la hipocresia de Catalá", que fa uns dies feia declaracions "grandiloqüents" en favor de la protecció de la infància i ara no diu res i guarda silenci davant este acte "de la vergonya".

