Els VTC “poden fer trajectes urbans i interurbans” a la Comunitat Valenciana

“Una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, òrgan independent integrat en l’Administració general de l’Estat mitjançant el Ministeri d’Hisenda, confirma que els VTC poden continuar fent trajectes urbans a la Comunitat Valenciana”, segons ha informat Movea CV, l’Associació Professional de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

“El tribunal s’hi ha pronunciat este mateix mes d’abril, en concret el dia 11, arran d’un recurs de Radio Taxi Metropolitano contra una adjudicació d’un procediment de transport a una empresa que fa este servici amb taxis i VTC”, expliquen fonts d’esta entitat professional.

Respecte a la resolució, en paraules d’este tribunal: “Cap [norma] establix la prohibició de transport urbà de viatgers pels VTC, permetent-se en particular este tipus en el terme de València. En conseqüència, els VTC autoritzats per la Comunitat Valenciana poden realitzar el transport tant urbà com interurbà en l’àmbit de la seua comunitat”.

Movea CV celebra “l’última resolució d’este òrgan independent, que acredita, una vegada més, que els VTC tenen el dret a fer trajectes urbans en els municipis de la Comunitat Valenciana, de la mateixa manera que ocorre en altres comunitats autònomes”.

Més de 1.000 famílies a la Comunitat

Per a Ricardo González, president de l’Associació Professional de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana, “una regió com la nostra no es pot permetre disposar d’una oferta de mobilitat insuficient, amb llargues cues com les que veiem pràcticament diàriament a l’estació Joaquín Sorolla o als aeroports de València i Alacant. Som un sector que dona feina a més de 1.000 famílies a la Comunitat, i que complementa a la perfecció altres servicis de transport. Sabem que el sector del taxi no és suficient per a absorbir l’elevada demanda de mobilitat discrecional en ciutats com València o Alacant, especialment en moments com els caps de setmana o els esdeveniments multitudinaris, que són cada vegada més freqüents. Este nou reconeixement per part d’un tribunal reforça la seguretat jurídica de les empreses i professionals que desenvolupen la seua activitat en el sector VTC a la regió”, ha matisat este portaveu.

Finalment, cal recordar que esta resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals “va en línia amb l’informe que van preparar Gabriel Doménech Pascual, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de València; i Andrés Boix Palop, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de València, en 2023, que avalava l’operativa actual dels VTC a la Comunitat Valenciana”.

