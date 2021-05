La asamblea de presidentes de falla dejó claro que una cosa es aprobar unas fiestas en septiembre y otra que sea sencillo. Tanto es así, que la reunión consumió una inusitada cantidad de tiempo a base de ruegos y preguntas. Es decir, dudas sobre qué se puede hacer y qué no. Y que es independiente de que la asamblea ratificara sin pestañear (sin votos en contra) el programa. De las contestaciones también se dejó claro que esta versión de las Fallas covid del tardoverano serán poco parecidas a lo que se entiende por normalidad.

Lo dijo el concejal Carlos Galiana cuando se puso en duda algo tan habitual como la recogida del ninot, habitualmente protagonizada por gran cantidad de personas. «Estamos haciendo todo lo posible por movernos. Este año es más por hacer, por reencontrarnos. No digo que lo de menos sea recoger el ninot». A la vez, por ejemplo, se advirtió que quien no lleve figura a la Exposición (que finalmente será en la base del Alinghi, no en las Atarazanas), no podrá plantar falla en septiembre.

«Esperamos que, para junio, os podamos decir con un nuevo bando fallero qué se puede hacer y qué no», aseguró Galiana. Pero ahora mismo sigue habiendo muchos flecos por desatar.

Los permisos para ocupación del dominio público, la fecha de salida de las fallas para contratar vallas; los autobuses, hasta las flores de la ofrenda, que se ha avisado que serán bastante más caras en septiembre. Y con agosto por medio.

Y, por ejemplo, se reconoció (a preguntas de un presidente) que, a día de hoy, la ofrenda no puede acompañarse de una banda de música porque los «espectáculos itinerantes» no están permitidos.

«Es verdad. Sé que, ahora mismo, no se puede. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa en todas las negociaciones. No sé si levantarán el pie antes. Ahora mismo no se permite pero irán desescalando conforme pase el tiempo», reconoció el edil.

Y de la ofrenda, una comisión de Quatre Carreres se quejó de «¿quien ha tenido la ocurrencia de las nueve de la mañana?».

Ya empiezan a escucharse comisiones que anuncian que no plantarán en septiembre. Por ejemplo, Doctor Marañón, de Mislata, o Juan Bautista Vives de Olivereta.

Ansiedad por la subvención

También hay ansiedad por saber cuánto recibirán las comisiones como aportación extraordinaria para salvar el ejercicio. Se prevé que sea mucho dinero, porque a esa hucha va el dinero no gastado con la falla municipal de 2022, la no subvención a calles iluminadas (en septiembre anochece tarde y no se quieren fiestas nocturnas), festejos que no se van a hacer, como la exaltación, más lo que consiga tanto la JCF como Cultura Festiva, que el año pasado ya dejaron de gastar casi tres millones, que se fueron a remanentes. Podría ser un porcentaje sobre el presupuesto del monumento muy alto, incluso superior al 63,5 del pasado año.

Los niños de 15 podrán ejercer

Los niños y niñas que cumplan quince años en el presente ejercicio y que sean falleras mayores y presidentes o presidentas infantiles podrán ejercer el cargo y, a la vez, se le contará ya como comisión adulta a todos los efectos.