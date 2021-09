Las instituciones ven inasumible pagar los 80 millones del canon de la Copa América

Ayer, tanto el alcalde Joan Ribó (Compromís) como sus socios en el gobierno municipal (PSOE) como desde Presidencia de la Generalitat dejaron muy claro que las administraciones públicas valencianas no ven viable gastar ni un euro en el canon de 80 millones que exige la organización para traer esa competición náutica a València de nuevo. Además, las fuentes consultadas aclararon que desde el primer momento el consistorio y el Consell dieron su apoyo a esta iniciativa privada cediendo las infraestructuras existentes pero sin comprometer dinero público.

«Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València aportábamos unas infraestructuras que nos han costado centenares de millones y que aún estamos pagando» declaró Joan Ribó ayer. Este año, «el consistorio aún tiene que aportar 4 millones para pagar los últimos créditos, y el año que viene, otros 4 millones». «A nosotros nos parece una aportación importante. Y nos parece que las empresas tienen que aportar lo suyo», remarcó el alcalde.

En estos momentos, en el Ayuntamiento de València «estamos embarcados en la salida de la pandemia del coronavirus». Pero, indicó «no podemos afrontar unos costos que supondrían muchos millones de euros, unos costos que no hemos entrado ni siquiera a evaluar. Porque nosotros aportaríamos las infraestructuras y el resto lo tiene que hacer la empresa privada», recalcó.

Por su parte, el co-portavoz del PSOE y concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha explicado la postura de los socialistas que es la misma que la de sus socios de gobierno Compromís: «La candidatura no estaba presentada por las administraciones, pero desde el consistorio ofrecíamos colaborar e instalaciones pero no pagar un canon millonario con dinero público». El regidor socialista recordó: «Aún estamos pagando costes de la Copa América». En esa misma línea, la teniente de alcalde y concejal de deportes Pilar Bernabé añadió: «Las instituciones tenemos otras prioridades en estos momentos, no podemos hacer frente a esos 80 millones».

Por su parte, fuentes de la Presidencia de la Generalitat informaron a Levante-EMV que se enteraron de la candidatura presentada por el Club Náutico «por la prensa» y confirmaron que ha habido «contactos muy preliminares». Sin embargo, «no hemos visto ningún proyecto», ni ningún dossier «donde se especifique esto vale tanto y vamos a recibir este retorno».

Las mismas fuentes señalaron que el Club Náutico, en tanto que entidad privada, «presentó la candidatura de València, que ahora ha anunciado que va a retirar». A partir de ahí, poco más que comentar. Eso sí, como administración, dieron su apoyo a la candidatura y antes de la renuncia, «estábamos a la expectativa, sobre todo, esperando a ver si finalmente era elegida».

Para el ayuntamiento y la Generalitat los recursos financieros para celebrar este evento tenían que proceder de las empresas y los inversores privados. «El compromiso y el apoyo que ofreció el alcalde fue ceder las infraestructuras ya hechas y que se están pagando por todos los valencianos», subrayaron otras fuentes de alcaldía.