Los socialistas del Ayuntamiento de València han acusado a Compromís de boicotear la renaturalización de la avenida Ausiàs March y la eliminación de algunos carriles para coches presentada hace unos días por el portavoz municipal socialista Borja Sanjuán. Ha sido precisamente el también concejal de Hacienda quien, en unas declaraciones en respuesta a las emitidas por el vicealcalde Sergi Campillo sobre esta cuestión, ha apuntado que "No es admisible que se intenta boicotear un proyecto cuando no lo presenta mi grupo político (en alusión a Compromís) si se piensa que es positivo y este proyecto lo es. Hace avanzar a los barrios tan rápido como el centro de la ciudad", ha dicho Sanjuán.

Por otra parte, y en respuesta a Campillo, sanjuán ha manifestado que "nos sorprenden muchos estas declaraciones por el tono dramático innecesario" y ha opinado que "no se tiene que confundir el respeto con que me den siempre la razón". Así, ha defendido que el proyecto presentado para la avenida Ausiàs March "se ha trabajado de forma coordinada y es conocido por el conjunto del Ayuntamiento, pues forma parte de los fondos Next Generation". En este sentido, ha dicho que "probablemente haya quien no se haya enterado y es disculpable pero lo que no puede ser es que la falta de conocimiento se interprete como una falta de coordinación", ha dicho en alusión a Campillo, para concluir: "Si algo garantiza el grupo socialista es el respeto y la valentía".