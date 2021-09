La bronca por Ausiás March no afectará a los presupuestos

El presupuesto del consistorio valenciano para 2022 se aprobará sin problemas en el seno del ejecutivo local que conforman Compromís y PSPV. Así lo han asegurado los portavoces del equipo de gobierno, el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), y el edil de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV).

Por su parte, y en este sentido, el alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que no ve «ningún elemento de conflicto importante» entre los distintos ediles de las dos formaciones. En relación a estas declaraciones, Campillo ha recalcado que «todo el mundo es consciente de la importancia de aprobar el presupuesto de 2022», ya que es «un año clave» y «el último año completo presupuestario antes de las elecciones de mayo de 2023».

Por ello, se ha mostrado «completamente convencido», a pesar de que «una negociación presupuestaria siempre es complicada porque cada uno pretende conseguir el máximo de objetivos pero estoy completamente convenido de que llegaremos a un acuerdo». Campillo ha agregado que el de 2022 será «un presupuesto expansivo» y ha dicho que se podrá «cuadrar las cuentas de manera adecuada».

No obstante, el vicealcalde ha explicado que «eso no significa que no haya discrepancias» y que se tenga que «ceder» en la negociación, tanto en «un gobierno de coalición» como «en un gobierno monocolor».

Campillo ha añadido que la capital valenciana ha sido en los últimos ejercicios «la primera gran ciudad que ha aprobado sus cuentas más pronto y cuando toca» y ha añadido que esa continuará siendo «la marca» del Govern del Rialto.

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha expuesto que «haya discrepancias no quiere decir que seamos incapaces de llegar a acuerdos» y ha manifestado que «el acuerdo más importante al que tiene que llegar un gobierno cada año es el de presupuestos».

Sanjuán se ha mostrado «convencido» de que el ejecutivo local de València seguirá «en esa senda» y conseguirá aprobar las cuentas de 2022. De ese modo, ha apuntado que se puede «garantizar» que en ese gobierno «nadie se va a levantar» de la mesa de negociación.