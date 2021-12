El cierre parcial al tráfico de Ciutat Vella Nord arranca hoy con multitud de dudas y numerosas quejas de los vecinos, los comerciantes, los falleros y de la oposición. El Área de Prioridad Residencial (APR) de esta parte de Ciutat Vella supone que aquellos vehículos que no cuenten con la autorización del Ayuntamiento de València serán multados desde hoy con 60 euros. Las cinco cámaras ubicadas en la calle Corona, plaza del Portal Nou, plaça del Mercat, calle Vieja de la Paja y calle del Salvador acotan este territorio vedado a toda clase de vehículos motorizados que no se hayan dado de alta en la base de datos del consistorio. Cualquier vehículo -de un turista de Madrid, de un representante de una empresa de Torrent o de un profesor afincado en el barrio, por ejemplo- se arriesga a ser multado.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, la Interagrupación de Fallas y la Agrupación de Fallas de Seu-Xerea-Mercat, Amics del Carme, los profesores y la comunidad escolar de al menos 5 centros afectados, más PP y Ciudadanos, son solo algunos de los colectivos y partidos políticos que han pedido que se atrase la puesta en marcha de este plan para pacificar el tráfico rodado en el centro histórico, que se ha implementado con numerosos interrogantes. Las principales dudas tienen que ver con los vecinos y los negocios que tienen sus residencias, garajes o tiendas en las calles y plazas anexas a la APR pero que no están incluidas en la misma, para las que la concejalía de Movilidad Sostenible y su responsable político Giuseppe Grezzi no ha aclarado cómo podrán acceder a sus propiedades sin ser sancionados. Además, los trámites para darse de alta en la plataforma tecnológica y lograr la autorización han motivado multitud de quejas de vecinos y afectados tal como ha publicado Levante-EMV en las últimas semanas. Ayer, Movilidad Sostenible informó de que ya se han autorizado 14.443 matrículas que podrán acceder a la APR sin ser sancionadas. Una gran parte de ellos son taxis -más de 3.000-, coches de policía local y emergencias, y también vehículos municipales. Se han dado de alta 5.031 propietarios de los que el 37 % corresponden a personas empadronadas en Ciutat Vella Nord. Sin embargo, el dato está muy lejos de las cifras de las memorias municipales en las que en toda Ciutat Vella en 2021 pagaron el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 14.205 turismos, 358 motos y 721 ciclomotores. En total, 15.284 vehículos. Por tanto, una gran parte de los vehículos censados en este distrito aún no están autorizados.