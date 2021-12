El desvío de dos ramales de la acequia de Mestalla acabará con los vertidos fecales

El Ciclo Integral del Agua está analizando posibles soluciones técnicas para desviar dos de los ramales de la acequia de Mestalla, que acumulan una gran cantidad de vertidos residuales y fecales, procedentes de diferentes fincas de la ciudad; y enviar estos vertidos al Colector de la Ronda Norte para su correcto tratamiento. De esta manera, según explican fuentes de la concejalía encabezada por Elisa Valía, se podría garantizar agua de calidad a los regantes de la zona de Benimaclet, los agricultores profesionales que pagan sus derechos de agua y las infraestructuras de riego.

Esta operación, de momento una hipótesis de trabajo, cuenta con el visto bueno del Síndic de la acequia de Mestalla, que es el representante de esta junta de regantes en el Tribunal de las Aguas, han indicado a Levante-EMV fuentes del Ciclo Integral del Agua.

De los cuatro ramales de la acequia de Mestalla, dos de ellos presentan un alto nivel de aguas residuales y fecales, procedentes del alcantarillado de fincas ubicadas en todo el trazado del histórico canal. Uno de ellos es el conocido como brazo del Alegret, que abastece los huertos urbanos de Benimaclet.

Otros dos ramales de la acequia de Mestalla cuentan con agua apta para el riego y de buena calidad. Por tanto, el Ciclo Integral de Agua ha presentado una propuesta técnica a la Asociación de Vecinos de Benimaclet y a otros colectivos del barrio que gestionan huertos urbanos que pasaría por enviar los vertidos de los dos ramales más contaminados al Colector Norte mediante una pequeña obra. Mientras, se garantizaría el riego a los agricultores profesionales que trabajan sus tierras en una pastilla ubicada en Benimaclet, con el agua procedente de los otros brazos de la acequia de Mestalla que está en buenas condiciones.

Además, la concejala Elisa Valía estudia que los huertos urbanos que gestiona la Asociación de Vecinos de Benimaclet, contiguos a los huertos de los agricultores, puedan ser también regados mediante otro pequeño ramal que se habilitaría para darles una solución a estos residentes del barrio. Estos campos gestionados por la Asociación de Vecinos de Benimaclet están en terrenos municipales y existen unos documentos que permiten la cesión en precario a sus gestores. Por ello, la intención del Ciclo Integral no es dejarlos sin agua.

Ahora bien, en la otra parte del denominado PAI de Benimaclet, hay una serie de terrenos ocupados por algunos colectivos que el Ciclo Integral entiende que no tienen derechos de agua y, por tanto, no se les puede suministrar construyendo infraestructuras a costa del erario público. Además, están en un suelo que aún tiene que ser planificado urbanísticamente y en el que en el futuro puede haber un parque u otras dotaciones. Por tanto, los responsables del Ciclo Integral entienden que no se puede hacer ahora una inversión en unos terrenos pendientes de nueva calificación.

Protesta para el día 8 de enero

Mientras tanto, la Asociación de Vecinos de Benimaclet ha convocado una protesta en la plaza del Ayuntamiento, el próximo 8 de enero de 2022, en defensa del «patrimonio histórico agrícola» y en contra de lo que dicen es la intención del consistorio «de cortar el Brazo de Alegret, perteneciente a la acequia de Mestalla, y con ello poner en peligro el riego de 40.000 m2 de huerta en producción del barrio». Este extremo ha sido negado por el Ciclo Integral, que insiste en que se va a garantizar agua de calidad a los agricultores profesionales y que se está buscando una alternativa para los huertos urbanos regularizados.