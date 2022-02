L'Ajuntament de València ha fet una gran inversió en l'entorn del Mercat Central, Llotja, Sant Joan del Mercat i Pl. de Bruges.

Ja es nota una gran ocupació per la ciutadania

Llàstima que no millore la qualitat de la gestió dels aspectes menys cars però que afecten a la percepció final dels treballs realitzats.

Ha sigut impressionant l'obra feta i cal reconèixer la inversió realitzada en uns espais abandonats des de fa molt de temps, especialment governs anteriors; però és una llàstima no avançar més i /o almenys informar adequadament del que s'està fent. Tant costa posar un panell, un codi QR, etc. que permeta conèixer el calendari d'execució ?

Com és possible que no estiga posat ja l'ornament verd (palmeres, centres florals o el que estiga previst?) ocupant en canvi l'espai dels escocells brutícia i immundícia, els equipaments (aparcabicis, papereres, etc.) i el que és més important com es pensa resoldre el trànsit en la zona?.Les pèrgoles amb producció energètica fotovoltaica quan es posaran? Quins avantatges suposen per compensar l'impacte estètic tan poc amable?.

Actualment existeix tot un trànsit oportunista, amb desenes de vehicles aparcats en zona peatonal (especialment càrrega i descàrrega de furgonetes pel matí) . Si cal planificar diversos usos en la plaça, potser una solució , però de moment és un guirigall caòtic.

Què passa amb l'aparcament públic de la Pl. Joan de Vila-Rasa, ja més de dos anys tancat? Està suposant un altíssim cost econòmic i de servei a la ciutadania. No és de rebut que una concessió de tants anys, no estiguera planificat el seu rescat i accions en paral·lel. Les gran cues que es munten en el carrer Guillem Sorolla per accedir a l'aparcament del Mercat Central... podrien minorar-se

La brutea de la zona comença a ser ja preocupant, tant per falta de manteniment com per incivisme ciutadà (pintades, deixalles, etc.)

A més a més caldria una unitat de coordinació, de mostra un botó (Adjunte algunes fotos ) de repent s'ha alçat una bastida en la Pl. Comunió de Sant Joan, ocupant-la tota i deixant el nou mobiliari urbà acabat d'instal·lar en una situació esperpèntica. Existeix llicència d'obres per a un desficaci així? No està exposada en la porta com és obligatori.

Esperem que puga millorar la qualitat d'unes obres que cal agrair. De vegades les cosetes més simples fan menysvalorar una gran inversió.