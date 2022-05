El ciclista urbano, el que emplea el velocípedo como herramienta de trabajo y vida, finalizó su particular fin de semana de reivindicación en València con la esperanza de que sean más, a lo largo del tiempo, los que se unan a tan particular tendencia, dogma de fe en infinidad de ciudades europeas y que en València, con las reticencias propias de un lugar donde prácticamente no existía más que una presencia testimonial, lleva siete años de crecimiento, convencimiento y, por qué no, su punto de conflicto. Este domingo, la clausura de Bicifest y Ciclosferia reunió a cientos de bicicletas, con sus correspondientes conductores, en su última jornada. Unas jornadas destinadas por un lado a pasar un rato divertido y por otra, para caer en la tentación de adquirir una máquina con más fibra de carbono o más elementos tecnológicos para hacer más llevadero el camino diario, sea para ir al trabajo o para llevar a los críos al colegio. Es, lo saben, la gran oportunidad cuando cada repostaje semanal de vehículo es un drama por la crisis de los carburantes.