El Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves, en el pleno ordinario de junio, reclamar la aplicación del tipo reducido del IVA a productos de higiene femenina como las compresas, los tampones y la copa menstrual, así como para otros productos higiénicos como los pañales infantiles y para personas mayores, y los preservativos.

La medida se ha adoptado tras salir adelante una moción presentada conjuntamente por la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud; el portavoz de Compromís, Carlos Galiana, y la vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra Gómez.

La iniciativa ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno municipal que conforman Compromís y PSPV y con el de PP y Cs, dos de los grupos de la oposición. Vox, también fuera del ejecutivo, ha votado en contra.

Lucía Beamud ha destacado la necesidad de "reclamar un IVA reducido para los productos de higiene femenina como compresas y tampones, también para los pañales infantiles y de personas mayores y los preservativos".

"Es una cuestión que es muy clara. Son productos, bienes básicos y necesarios que no podemos elegir si los necesitamos o no", ha expuesto. "No podemos elegir si necesitamos y usamos una compresa o no. La necesitamos porque tenemos la regla y punto", ha apostillado.

Desde la oposición PP y Cs han mostrado el respaldo a la propuesta de reclamar un IVA reducido para "productos de primera necesidad que se utilizan muy frecuentemente a lo largo de la vida".

Romper tabús

Por otro lado, Beamud ha anunciado que el próximo curso se ampliarán los talleres de igualdad que impulsa el Ayuntamiento para desarrollarse en los colegios de la ciudad. La edil ha señalado que el consistorio está "trabajando en una nueva licitación de talleres de igualdad para los centros educativos" y ha comentado que "una de las grandes novedades" serán los talleres en los que se hablará sobre la menstruación.

"Nos parece un tema muy importante. Es muy importante romper los tabús. Es muy importante romper con todas esas creencias como que la regla ha de ser dolorosa; esa es una de las causas por la cual no se detecta la endometriosis, una enfermedad que afecta a muchas mujeres", ha comentado.

También habrá un taller sobre pornografía. Hasta ahora se han estado haciendo talleres de educación afectivosexual e igualdad, prevención de la violencia de género, prevención de agresiones sexuales, diversidad sexual, familiar y de género.