El alcalde de València Joan Ribó ha considerado este lunes, ante el aumento de accidentes en los que se ven implicados patinetes eléctricos, que hay comportamientos "que se han de mejorar" en el uso de estos vehículos.

Ribó ha señalado que es una modalidad "nueva" de movilidad por la ciudad y ha afirmado que "hay gente que lo está usando de una forma razonable" aunque ha apuntado que hay "alguna persona que no lo usa de la forma más razonable posible ni respetuosa".

El primer edil se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a la instalación de las nuevas pérgolas fotovoltaicas del colegio municipal Santiago Grisolía, preguntado por el incremento de siniestros con patinetes eléctricos y por si el ayuntamiento de la capital valenciana se plantea adoptar alguna medida ante esta situación.

"La medida que no se puede implantar es que el aumento del crecimiento de los accidentes de patinetes es debido al aumento del uso de patinetes. Lo que no vamos a implantar es prohibir el uso de los patinetes, quiero que quede claro", ha subrayado el responsable municipal.

No obstante, ha indicado que "esto si que se ha de racionalizar" y ha afirmado que hay aspectos de su funcionamiento que se deben "mejorar", a la vez que ha instado a "respetar las normas".

"El patinete eléctrico es una cosa nueva y siempre que aparecen cosas nuevas se han de adecuar. Creo que hay elementos de funcionamiento que de alguna forma se han de mejorar y se han de hacer respetar las normas", ha aseverado.

Joan Ribó ha agregado que le "preocupa el aumento de estos accidentes como el aumento de los accidentes que pueda haber en cualquier sitio". "De alguna manera tendremos que analizar cómo podemos reducir estos accidentes y, sobre todo, cómo podemos compatibilizar el uso del patinete eléctrico con el uso de la bicicleta y con el caminar normal de las personas por las aceras", ha apostillado.

En esta línea, ha aseverado que "el patinete es algo nuevo", una modalidad de movilidad urbana que "está creciendo" y "un elemento, sobre todo, para la gente joven que está siendo utilizado cada vez más" y ha insistido en que "de alguna forma se tendrá que analizar y ver cómo se afronta esta situación".

"El tema es más de comportamiento que de hacer mejoras. No es un problema de hacer mejoras", ha opinado. El alcalde ha añadido que estas podrían hacerse "en algún punto específico", pero ha reiterado que "fundamentalmente" se está ante "un tema de comportamientos".

"Un poco con todo"

"Hay comportamientos que se han de mejorar en el funcionamiento de los patinetes", ha reiterado, al tiempo que ha dicho que "eso pasa con los patinetes, con las bicis, con los coches, las motos" y "un poco con todo".

Preguntado por si habrá algún tipo de mejora específica en la calle Colón, el primer edil ha respondido que no hay ninguna situación específica para una reforma. "Haremos un estudio de lo que haga falta pero no he visto una situación específica de una reforma que queramos emprender", ha concretado.