El Ayuntamiento de València ha dejado sin efecto la autorización que había concedido recientemente para poder ver en la sala de usos múltiples de la pedanía de Castellar, dependiente de esta administración municipal, partidos que la Selección Española de fútbol en el Mundial que se disputa en Qatar.

Esta administración ha señalado que se debe tener en cuenta "la vulneración de los derechos humanos tan grave que se está padeciendo en Qatar" y ha considerado "importante" poner "encima de la mesa, en el debate público, esa vulneración" y "poder plasmarlo por parte e las instituciones públicas, como ha indicado la concejala de Pueblos y también edil de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI en la capital valenciana, Lucía Beamud.

El alcalde de València, Joan Ribó, indicó este miércoles que el ayuntamiento de la ciudad no tiene previsto instalar pantallas gigantes si la Selección Española de Fútbol avanza en el Mundial de Qatar, ya que no desea "impulsar dar cobertura" a un campeonato que se celebra en un país donde "no se cumplen los derechos humanos".

El uso de la citada sala para ofrecer la posibilidad de ver esos partidos lo había solicitado al consistorio l' Associació Juvenil Clavaris i Clavariesses de la Purisima de Castellar en agosto. El pasado 15 de noviembre, a través de una resolución de la Concejalía de Pueblos conocida este jueves, la administración local decidió conceder "el uso de la sala de usos múltiples de Castellar-Oliveral" para poder llevar a cabo "el seguimiento de la Selección Española en el Mundial de Qatar 2022" durante tres tardes.

En esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que la citada asociación a través de un representante presentó al ayuntamiento una instancia en agosto 2022, por registro de entrada, en la que solicitaba "el uso de la sala de usos múltiples de Castellar-Oliveral para poder realizar actividades lúdicas que propicien el encuentro entre el vecindario y promover el deporte y la salud con el seguimiento de la Selección Española en el Mundial de Qatar 2022 el día 27 de noviembre y diversos días de diciembre".

En esa petición se adjuntaba también declaración responsable para "respetar las medidas sanitarias y de desinfección que estuvieran determinadas por las autoridades competentes en el momento de la celebración del acto para evitar posibles contagios por Covid 19".

Desde la alcaldía pedánea de Castellar-Oliveral se informó, como también recoge la resolución de la Concejalía de Pueblos, que no había "inconveniente para ejercer la citada actividad" aunque puntualizaba que no se podía acceder "a la petición del 27 de noviembre por estar reservada la sala con antelación" para otro acto.

Así, se señaló que "solo se permitirá la actividad en un total de tres tardes que serán únicamente los días que jugará la selección española a determinar según el desarrollo del Mundial". Igualmente, se advertía de la necesidad de "mantener la medidas de seguridad vigentes en relación con la Covid" y de la obligación de dejar el local "en el mismo estado de limpieza y orden" en el que se recibiera.

"Informada favorablemente"

La concesión de uso otorgada por la Delegación de Pueblos que ha quedado sin efecto se dio "teniendo en cuenta que ha sido informada favorablemente" la petición "por parte de la alcaldía de Castellar-Oliveral" y que el representante de la asociación se había comprometido "a respetar las medidas sanitarias, de desinfección y aforo que en cada momento sean determinadas por las autoridades competentes".

En este escrito se agregaba que la autorización quedaba supeditada al respeto de la norma sobre contaminación acústica, al cuidado del mobiliario y de las instalaciones del local, y al uso permitido, así como a las normas para la prevención de la Covid-19. De este modo, se planteaba que "el incumplimiento de alguna de esas condiciones" dejarían "sin efecto" el permiso.

Finalmente, este no ha seguido adelante, como se ha conocido este jueves, por las razones apuntadas por Beamud. La edil ha comentado que "en los centros cívicos de los pueblos de València se realiza una gran cantidad de actividades de todo tipo que dan vida a muchísimas asociaciones y colectivos" y ha apuntado que "siempre se dan esas autorizaciones a priori a todas y cuando exista disponibilidad de esos espacios".

La responsable municipal ha expuesto que en el caso del centro de Castellar-Oliveral uno de los días solicitados coincide con "unos premios literarios" que van a celebrar en el mismo espacio. Tras señalar esta circunstancia, ha resaltado que no se puede olvidar "la vulneración de los derechos humanos tan grave que se está padeciendo en Qatar, donde se celebra el Mundial".

Respuestas muy "valientes"

Lucía Beamud ha considerado que "la FIFA ha tenido una posición muy tibia por lo que respecta a los derechos LGTBI, prohibiendo llevar los brazaletes a las diferentes selecciones". Asimismo, ha aludido a "algunas respuestas" dadas a esta situación, que ha calificado de "muy valientes" y ha dicho ver "con buenos ojos", como la de "un patrocinador, una cadena de supermercados, de la Selección Alemana que en vista a ese posicionamiento de la FIFA ha retirado el patrocinio".

"Ya venía arrastrando toda esa historia de vulneración de los derechos humanos por lo que respecta a todo el acontecimiento del Mundial", ha dicho la edil, a la vez que ha indicado que esa firma "continua animando a esa selección" alemana aunque no mantenga el patrocinio.