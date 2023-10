El portavoz del gobierno de la ciudad, Juan Carlos Caballero, ha dado cuenta esta mañana de los acuerdos de la Junta de Gobierno. Ha agredido en primer lugar el trabajo de Bomberos, Policía y demás cuerpos de seguridad por su esfuerzo en los incendios del Parque Natural de la Devesa-Albufera y por su investigación que ha llevado esta semana a la detención del supuesto pirómano.

Caballero ha anunciado que el 6 de noviembre empezarán las obras para la instalación de los cañones de agua, un sistema que permite la extinción y la prevención de incendios ya que las torres detectan focos de humo y es posible actuar de forma independiente con los cañones repartidos por todo el parque.

“Se están poniendo todos los medios para proteger la Devesa”, ha dicho Caballero. Este gobierno "hace en cuatro meses lo que el anterior gobierno no hizo en ocho años", ha apostillado. Una vez adjudicadas las obras de instalación de los cañones está previsto que los cañones estén operativos ya en la primavera del año próximo. "En marzo estarán en marcha los cañones", ha dicho Caballero.

Alternativas al coche y reorganización de la EMT

Caballero también ha dado cuenta de los casi 20 millones de euros de ayudas de fondos europeos para impulsar proyectos relacionados con la Zona de Bajas Emisiones, que incluye peatonalizaciones de entornos de mercados municipales, nuevos carriles bici y un carril bus rápido en Blasco Ibáñez. Una de las intervenciones afecta a la avenida Pérez Galdós, que fue objeto de una intervención de urbanismo táctico, que el nuevo gobierno cuestionó en su momento y que ahora se tratará de mejorar. De momento, la supresión del túnel está todavía en estudio y pendiente de ratificar o rechazar el proyecto de remodelación integral de esta avenida impulsado por el anterior gobierno progresista.

"No somos un gobierno reaccionario y lo bueno que se heredó del anterior gobierno se mantendrá".

Caballero también ha respondido a las "insidias" de los grupos de la oposición sobre los cambios en siete líneas de la EMT que conectan con el centro. El portavoz del PP ha recalcado el compromiso con la movilidad del gobierno y con la reordenación de las líneas de autobuses de la EMT, que ha puesto en tela de juicio la oposición del PSPV y Compromís. "Se trata de dar mejor servicio a la ciudadanía, incluidas las pedanías, y evitar trasbordos innecesarios". El nuevo ayuntamiento también trata de dar alternativas de movilidad a los que no quieren usar el vehículo particular. "No somos un gobierno reaccionario y lo bueno que se heredó del anterior gobierno se mantendrá". Caballero ha recalcado que "no se va a dejar perder un euro". No se trata tanto de dar o no continuidad a las políticas del anterior gobierno sino "de caminar hacia donde van todas las ciudades europeas".

Mejoras en la Malva-rosa

La junta de gobierno también ha aprobado proyectos de reurbanización en la Malva-rosa. Caballero ha explicado que en la Malva-rosa, cuyos vecinos han llevado a cabo protestas, la última hace pocas semanas, para reclamar acciones contra la delincuencia y medidas en las conflictivas "casitas rosas", uno de los puntos negros de delincuencia y drogas de la ciudad. "Estamos implicados con los vecinos y vamos a seguir manteniendo reuniones con los vecinos para buscar soluciones", ha afirmado Caballero.

El portavoz del gobierno ha hecho estas declaraciones poco después de que el PSPV, a través de la concejala María Pérez, advirtiera de que la falta de dirección en la Policía Local se extiende por todos los barrios. “Si no hay concejal policía que lo pongan y si lo hay que lo obliguen a trabajar”, afirman los socialistas señalan como ejemplo el bario de la Malva-rosa, donde los vecinos reclaman que se de continuidad al plan especial que impulsó el interior gobierno que incluye un plan específico para las casitas rosa con nuevos derribos.

Daños en el puente de la Punta

El nuevo gobierno también ha aprobado ampliar el plazo hasta enero de 2024 de las obras de consolidación del puente de tráfico que cruza la CV-15 sobre la Punta y que presentaba importantes daños estructurales. El deterioro es mayor del previsto y es necesario ampliar el plazo de ejecución y el presupuesto, que ha aumentado un 19%. El puente sobre la carrera del Riu y las vías del ferrocarril en La Punta sufre desde hace tiempo caída de cascotes sobre la calzada en una zona por la que pasan agricultores en tractor, vehículos y el ferrocarril. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del peligro que supone esta infraestructura, cuyas obras de renovación arrancaron en enero pasado.