Lo más probable es que no tengas una furgo, así que apunta esto: DFM Rent a Car. Ahora te contamos mejor por qué esta empresa, pero antes queremos presentarte tres rutas en furgo camper que te llevarán a paisajes top, pueblos encantadores y, sobre todo, a experiencias de las que se quedan grabadas.

Es la más lejana que vamos a enseñarte y eso que está tan solo a poco más de una hora desde València. Después de un día en una cala tranquila de Jávea y una comida como dios manda, es momento de irte a pasar la tarde a algún otro rincón.

Una buena idea es, por ejemplo, un paseo por la Vila Joiosa, con su ambiente pesquero y las casas de colores que se asoman hacia el mar. La furgoneta camper, ahora sí, es tu compañera perfecta para terminar de ver caer el sol y pasar la noche. Busca un sitio idílico donde se permita la pernocta y a disfrutar. En la Costa Blanca tienes posibilidades gratuitas de pernocta, por ejemplo, en Benissa, que te pilla cerca.

Dónde dormir. Si has seguido la recomendación de La Vila y no conoces otros lugares de pernocta, pues optar por el Camping El Torres en Villajoyosa, o, si te apetece más amanecer en Benissa, por el Camping La Pedrera o en el área de autocaravanas gratuita que te comentábamos. No hace falta que lo decidas antes, improvisar está bien a veces.