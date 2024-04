Badenas: "Catalá vive de una fantasía, no se adapta a la realidad, que es que tiene 13 concejales y necesita pactar"

El grupo Municipal de Vox mantiene alta la presión a María José Catalá. Su líder, Juan Manuel Badenas, asegura que no va a permitir más intromisiones en sus competencias y recuerda que la alcaldesa tiene 13 concejales y que necesita un pacto de Gobierno, que además se cumpla. Responde así a la última iniciativa del PP de firmar un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios para poner en marcha políticas de empleo para mujeres. Los populares aseguran que son competencias que ha asumido la Concejalía de Igualdad (PP) después de que Vox no quisiera ponerlas en marcha en València Activa, pero Badenas asegura que ese traspaso de competencias no se ha producido: "Es una intoxicación del PP para ellos poder hacerlo por la vía de los hechos consumados".

Acuerdos de gobierno

Ha sido este, el convenio con los jóvenes empresarios, el enésimo desencuentro entre los dos socios de Gobierno y a Badenas le vale para hacer una extrapolación de lo que está siendo este pacto de legislatura, que el 20 de abril cumple seis meses de vida. "Cuando pactamos, nosotros nos quedamos con Empleo y Emprendimiento y se supone que todas las políticas de emprendimiento las tenemos que hacer nosotros. Ayer, sin embargo, quedó de manifiesto que la concejala de Igualdad, Rocío Gil, del PP, se reunió con jóvenes empresarios para temas de formación, invadiendo las competencias de empleo y formación y las de emprendimiento", ha explicado el líder de Vox en València, que asegura que esta medida supone "un incumplimiento del pacto".

Juan Manuel Badenas ante Ferrer San Segundo y María José catalá. / GERMAN CABALLERO

Badenas asegura, además, que su formación no tenía conocimiento de esta iniciativa. "No podíamos imaginal que invadieran nuestras competencias", asegura. Y va más allá. Niega que después del conflicto en València Activa por la modificación de estatutos y la alteración de un evento sobre liderazgo femenino, el PP hubiera asumido competencias en materia de igualdad, lo cual justificaría este convenio con jóvenes empresarios. "No ha habido ningún traspaso de competencias ni aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestras competencias. "¿Con qué cara nos íbamos a presentar ante nuestros colegas de Madrid? Eso es una intoxicación del PP porque ellos quieren hacer las cosas por la vía de los hechos consumados"", explica Badenas.

Sentarse a hablar

Así las cosas, desde Vox creen que es necesario sentarse a hablar con María José Catalá. El cumplimiento del pacto "es desigual". Y aunque ellos aseguran cumplir el acuerdo, están convencidos de que esto no pasa al revés. En este sentido, Badenas recuerda que "se pueden hablar de cosas que son competencias de otro, pero no hacer política de otros". Y pone un ejemplo: "Cuando salió lo de los puentes del río yo hablé con José Vicente Herrera e invité también a Jesús Carbonell, porque era un tema que podía afectar a Jardines y a Seguridad. Yo no voy a hacer nada a espaldas de nadie invadiendo competencias que no son mías. Sin embargo, ayer se reunió Rocío Gil con los empresarios y ahí no estaba Celicia Herrero".

"Catalá vive de una fantasía, no se adapta a la realidad, que es que tiene 13 concejales y lo razonable es hacer pactos y cumplirlos"

Badenas lanzó, para terminar, una última advertencia a la alcaldesa y es que desde su grupo van a "hacer cumplir el pacto de gobierno". "Nosotros sabemos que tenemos que hablar, pero el PP tiene tendencia a hablar con hechos consumados y eso es peligroso", dice. "Catalá vive de una fantasía, no se adapta a la realidad, que es que tiene 13 concejales y lo razonable es hacer pactos y cumplirlos", concluye.