Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, estaría dispuesta a demandar a una popular periodista española a raíz de la publicación de una "escandalosa" biografía no autorizada sobre Tita en la que aborda la relación con su hijo y con su nueva, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, así como el misterio en torno al padre de sus mellizas, Carmen y Sabina, que nacieron a través de un vientre de alquiler.

La periodista a la que estaría dispuesta a demandar es Nieves Herrero, autora de 'La baronesa. Una vida de novela', el libro que ha sido presentado recientemente en la Feria del Libro de Madrid. Esta obra es en realidad un encargo de Carmen Cervera a la periodista en 2019.

Sin embargo, años después, la baronesa decidió desvincularse del proceso de creación de este libro, por lo que 'La baronesa. Una vida de novela' se considera una biografía no autorizada de Carmen Cervera.

Los secretos de la baronesa Thyssen

La obra viene acompañada de revelaciones como el ofrecimiento del presidente ruso, Vladimir Putin, para llevar a su país la colección de Tita. De hecho, según el libro, el gobierno ruso llegó a ofrecerle 30 millones anuales por exponer sus cuadros.

Herrero no ha podido evitar romperse cuando ha asegurado que "a mí esto me ha afectado muchísimo" y ha pedido que "os pongáis en mi piel" ya que "han sido tres años participando de muchas cosas, de entrando y saliendo de su casa en La Moraleja, abriéndose en canal porque realmente ha sido muy generosa conmigo".

"Ayer un cantante que se llama Marwan dijo que uno tiene que aprender a defender sus derechos y yo hoy defiendo los derechos de cualquier periodista, de cualquier trabajador, de cualquier responsable de un libro que ha estado trabajando tres años dejando a un lado, como todos sabéis, yo trabajo en la radio" explicaba la periodista.

Nieves ha asegurado que "el poco tiempo que tenía se lo he dedicado en cuerpo y alma a Tita Cervera" durante "tres años, fines de semana, mi tiempo, mi tiempo que no lo han tenido ni mis hijas, ni mi familia, ni mi marido, ni mis amigos entonces cómo no voy a estar afectada".

La periodista ha confesado que "tengo sentimientos" por lo que cree que es muy fácil "entender cómo se siente uno cuando de repente le dicen primero que se va a negro una relación cuando una semana antes estábamos hablando, riéndonos, hablando en el mes de enero de cómo iba a ser esta novela..." explicaba.

¿Quién es el padre de las gemelas?

Según Herrero, en su novela "no desvelo el secreto que todos estáis esperando", ha señalado Herrero en referencia a la paternidad de sus dos hijas, que tienen 17 años, y ha opinado que la baronesa "tiene ganas de hablar" al respecto.