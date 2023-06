Las aventuras animadas de Los Simpson han adquirido un misterioso encanto a lo largo de su extensa trayectoria en televisión. La serie, que ha perdurado a lo largo de múltiples temporadas, ha logrado sorprender por sus predicciones y su capacidad para intuir sucesos venideros que impactan a la sociedad.

La fascinación por las innumerables situaciones que los personajes de esta popular serie han logrado prever a lo largo de sus más de 30 temporadas ha llevado incluso a la creación de páginas web dedicadas a recordar y analizar las predicciones de Los Simpson a lo largo de sus miles de episodios.

Las predicciones de Los Simpson que se han cumplido son las siguientes:

Los atentados del 11S

Lisa le enseña a Bart un cartel en el que se ve un mensaje con el número 9 y dos torres que semejan dos unos: 11 de septiembre. El episodio, The City of New York vs. Homer Simpson, se emitió cuatro años antes de los atentados. Tras el ataque, el capítulo fue retirado, aunque desde 2017 se emite de nuevo.

Ataque a Roy de Sigfried

Las parodias de Roy y Siegfried, del dúo Siegfried & Roy, aparecen en un episodio emitido en 1993, en el que Roy es atacado por un tigre. Diez años después de la emisión de ese capítulo, titulado Springfield (or how I learned to stop worrying and love legalized gambling), el suceso ocurrió en la vida real. Roy & Siegfried eran un dúo de adiestradores de grandes felinos e ilusionistas famosos en Estados Unidos por sus espectáculos en Las Vegas.

Wii

Bart juega en el episodio Bart to the Future en el bar de Moe. Está ya muy crecidito y usa su cuerpo para controlar una videoconsola virtual. Años después, Nintento revolucionó el mercado de los juegos domésticos con la consola Wii, que se controla a partir de los movimientos del cuerpo.

Oso de peluche

Burns pierde un oso de felpa llamado Bobo. El peluche pasa de dueño a dueño durante siglos. Ocurre en el capítulo Dulce canción del malechor Seymour Skinner. En 2013, se encontró un antiguo oso de felpa de un siglo de antigüedad y se buscaba a su dueño.

Under the dome

Los personajes de los Simpson son encerrados en un gran domo gigante por parte del gobierno. Esto ocurre en la película de Los Simpson. Siete años después, nació la serie Under the dome con una trama similar a la que se ve en la película.

Mundial de fútbol 2014

En la serie, el futbolista brasileño Neymar sufre una lesión y, apenas unos días después, esta lesión se produjo en la vida real. También en la serie aparecía Colombia jugando los octavos de final, algo en lo que nadie creía, pero que finalmente sí ocurrió en la vida real.

En otro de los capítulos de Los Simpson se vive una final de fútbol entre Brasil y Alemania y se produce un maracanazo. Posteriormente, estos países protagonizaron la semifinal del mundial con maracanazo incluisdo, ya que el partido acabó con 7 goles a favor de Brasil frente a 1 de Alemania.

En otra ocasión, Los Simpson hablaron de la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y, meses después, Joseph Blatter fue suspendido como presidente de la FIFA debido a los casos de corrupción.

Kindle

En el episodio Lisa's wedding, se ve a Lisa hablando con su novio en una habitación; en el suelo hay un aparato tirado: es una especie de libro electrónico. Años más tarde, se inventó el kindle.

Divorcio de Melanie Griffith

Una vidente contratada para resolver un crimen asegura en la serie de dibujos animados: "No veo nada, aunque me temo que Melanie Griffith y Don Johnson se van a separar". Era 1991 y, tres años después, la pareja se separaba en la vida real. El episodio en cuestión era Bart the Murderer.

Videollamadas

Lisa, ya mayor, habla con su madre desde Inglaterra y lo hace a través de un teléfono conectado a una pantalla. Hoy en día, las videollamadas son extraordinariamente comunes y ya no pertenecen al género de ciencia ficción.

Smartwatch

El prometido de Lisa hace una llamada a través de su reloj en el capítulo titulado Lisa's wedding. Años más tarde, los smartwatch son una realidad y con ellos es posible realizar llamadas y un sinfín más de utilidades.

Octillizos

En uno de los episodios de Los Simpson, Manjula se queda embarazada y tiene 8 bebés. Años después, una mujer sería madre de octillizos. El capítulo en cuestión es Eight Misbehavin.

Futbolista

En uno de los episodios de Los Simpson, arrojan a un futbolista desde las gradas durante un partido de vuelta. Años más tarde, pasó lo mismo en un partido de la Liga B argentina. La imagen de Los Simpson se tornó un conocido meme en el país.

iPod

En el episodio Bart after Dark, emitido en 1996, el sr. Burns dispone en su mansión de un intercomunicador de alta tecnología. Ese aparato es exactamente igual a los iPod de primera generación.

Estas son algunas de las predicciones de Los Simpson que hasta la fecha se han hecho realidad. También hay otros pronósticos realizados o aparecidos en la conocida serie de dibujos animados que también pueden interpretarse como una realidad cumplida pero que, tal vez, sea más difícil de defender con una verdadera predicción. No obstante, es notorio el poder de predicción de Los Simpson, algo con lo que se bromea habitualmente.