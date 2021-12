Si has estado en la cocina y tu ropa ha cogido el olor de la comida que has preparado, o has estado con fumadores y tu ropa huele a tabaco, o si bien, la has metido en el armario hace años y no huele como antes, hay algunos trucos infalibles para que vuelvan a oler bien.

En muchas ocasiones, queremos recuperar algunas prendas de ropa, abrigos, o jerseys que teníamos olvidados en el fondo de nuestros armarios. Una vez fuera te das cuenta de que no huelen como esperamos, por ello, existen algunos trucos bastante fiables que puedes realizar para que tu ropa huela bien, como si estuviera recién lavada, y evitar también que se pierda su calidad. Te mostramos a continuación esos trucos sencillos de limpieza para que los pongas en practica y recuperes el buen olor a la ropa recién lavada. Vapor y vinagre Uno de los trucos más eficaces es el uso del vapor y del vinagre. El método es muy sencillo, solamente tienes que abrir el grifo del agua caliente y cerrar la puerta del baño. Debes colgar la prenda de ropa en una percha y colocarla cerca de la ducha. Debajo de la prenda debes colocar un cubo de agua caliente con un buen chorro de vinagre. Déjalo durante un rato, aproximadamente una media hora, y verás como el mal olor de esta prenda de ropa ha desaparecido por completo. Chaqueta y abrigos con amoniaco El amoniaco es un producto que también podemos utilizar para quitarle el mal olor a la ropa. El amoniaco, a parte de tener un montón de usos para la limpieza del hogar, también lo podemos utilizar para eliminar el olor a comida o tabaco. Este sencillo truco consiste en cepillar bien el abrigo y después humedecer bien un paño con un litro con agua y cinco cucharadas de amoniaco, Pasa bien el paño por toda la prenda y así lo limpiarás en seco. Una vez limpio, déjalo secar cerca de una fuente de aire y notarás como el abrigo ya no tiene estos olores. Vaqueros en el congelador Un truco para poder quitarle a los vaqueros el mal olor es doblarlos bien y meterlos en el congelador. Déjalos unos 40-45 minutos, cuando haya pasado este tiempo sacarlos para que les de el aire y comprobarás como el mal olor desaparece con este truco sencillo. Colchones y mantas con bicarbonato de sodio Para poder limpiar los colchones, las mantas y los edredones hay un truco para realizar una limpieza en seco que eliminará los olores y parecerá que están recién lavados. El método consiste en vertir unas cucharadas de bicarbonato por las zonas del colchón que huela mal, déjalo actuar durante una hora aproximadamente y verás como han desaparecido los malos olores.