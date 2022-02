No os pasa que llegáis a casa después de un largo día de trabajo, llevar a los niños al colegio, recogerlos, hacer ejercicio, ir al supermercado, ir a ver a los abuelos, a los amigos, ir a tomar algo y un sin fin de etcéteras, y veis la faena infinita que queda por hacer en casa, ¿da pereza verdad?, pues aquí traigo la solución para no perder el tiempo ordenando y limpiando la casa: el método japonés de las 5s.

Este método permite asear el hogar en un tiempo óptimo para que no sea tan cansado. Una casa limpia y ordenada reduce el estrés, hace sentirse más sano y seguro y favorece a la salud física y mental, pero para conseguir esto hay que hacer una tarea larga y perezosa que puede resumirse en unos poco minutos con este método proveniente de Japón. Gracias a este, podrás ganar tiempo en tu día al llegar a casa para poder relajarte y descansar después de una larga jornada laboral y las múltiples tareas que llenan la agenda del día a día.

Además, hay dos expertos de higiene en Japón pioneros en un método de limpieza similar a este, estos son Marie Kondo y Rachel Hoffman, que cuentan con millones de seguidores en las redes, y se basan en el método 20/10 que abrió los ojos a múltiples usuarios de todo el mundo, y que consiste en limpiar durante veinte minutos al día y descansar diez posteriormente, para así dedicar un ratito a la limpieza cada día y no acumular toda la faena al final. Aunque ahora, después de este método, llega otro nuevo desde el mismo país a todo el mundo, que permitirá gastar menos tiempo en las tareas de limpieza del hogar y promete cambiar la vida de las personas, al menos un poco.

Hay que destacar, que este método originalmente fue creado para conseguir el orden en las empresas, pero se ha demostrado que se puede emplear en todos los aspectos de la vida, sobre todo en la higiene del hogar. Un método fácil y eficaz que garantiza resultados brillantes, nunca mejor dicho.

Seiri: clasificación

La primera de las S se denomina Seiri, que se asocia con el nombre de clasificación. Esta consiste en determinar qué elementos consideramos necesarios y cuáles no. Esta técnica está diseñada para aquellas personas a las que les gusta acumular cosas por si algún día les sirven de algo, pero no nos vamos a engañar, ese momento nunca llega y esos objetos solo están para almacenar polvo. Así que es el momento de deshacerse de los por si acaso, donarlos si están en buen estado o tirarlos en el caso de que no, así tendrás un espacio más amplio.

Seiton: orden

La segunda corresponde a ordenar, pero no vale hacerlo de cualquier manera. Es necesario encontrar a todos aquellos objetos, utensilios, accesorios... un sitio en la casa. Para eso hay que aprovechar los espacios y situar las cosas que más se usen delante y las que menos al final, no vaya a ser que busquemos algo que necesitemos con urgencia y acabemos volcando todo un cajón porque lo que queremos se sitúe al final. Esto es perfecto sobre todo para los armarios de la ropa, la cocina y el baño y para ayudarte puedes poner clasificadores en estos muebles, disponibles ya en casi todas las tiendas de muebles como Ikea o Leroy Merlín, entre muchas otras, a parte son baratos.

Seiso: limpieza

Una vez se haya clasificado y ordenado los espacios en los dos pasos anteriores, se pasa al momento limpieza. Para poder mantenerlo todo impoluto es importante localizar aquellos objetos y muebles que producen mayor suciedad. En este punto es donde se establecen las rutinas de limpieza diarias y necesarias como limpiar la taza del wc, el espejo del baño, los platos sucios de la cocina o hacer la cama. Estas tareas son consideradas rutinarias y si se hacen entre todos los habitantes de una casa sería mucho más rápido y mejor. Además, hay que establecer rutinas de limpieza semanales como limpiar el polvo, pasar la aspiradora, hacer la colada, y de vez en cuando hacer una limpieza general de toda la casa.

Seiketsu: mantenimiento

Después de los tres pasos conseguidos, queda lo más complicado , mantener la casa limpia y ordenada. De esta manera siempre estará así y no habrá que dedicarle tanto tiempo y esfuerzo. Pasos a seguir para conseguirlo: organizar las tareas por días, organizar turnos de limpieza para saber quién se hace cargo de cada cosa... en conclusión, planear el proceso para que sea veloz.

Shitsuke: constancia

Esta última técnica del método es una de los más importantes. Una buena disciplina que nos obligue a mantener los pasos anteriores, que nos haga conseguir los objetivos marcados. Este punto es clave para conseguir a la larga una buena armonía en el hogar.

Si has llegado hasta aquí significa que este método te interesa, así que no dudes en probarlo. De esta manera aprenderás a ser constante, disciplinado, regular y metódico y, por tanto, más productivo. Empieza a probarlo y no te dejes llevar por el mañana me pongo.