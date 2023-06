Planchar la ropa lleva tiempo y dinero y no es una práctica que guste a mucha gente, pero debes saber que existen algunos métodos súper eficaces que te permitirán decir adiós a la plancha. Para muchas personas, de hecho, esta actividad es una auténtica pesadilla, sobre todo en verano, cuando hace mucho calor y no apetece dedicar horas a esta tediosa tarea doméstica.

Por supuesto, a nadie le gusta andar por la calle con la ropa arrugada, por lo que es necesario poner en práctica otros remedios más rápidos y menos cansados para estar siempre ordenado. Debes saber que existen algunos trucos sencillos que te permitirán planchar tu ropa sin tener que utilizar necesariamente una plancha, ¿te preguntas cómo no hacerlo? Pues continúa leyendo los siguientes párrafos para descubrirlo. Las arrugas se forman principalmente durante el proceso de lavado y secado, por lo que es fundamental saber cómo hacerlo correctamente para evitar tener prendas excesivamente arrugadas.

Cómo lavar para planchar menos

Lo primero que tienes que hacer es elegir el método de lavado adecuado en función de los tejidos de la ropa y no abusar del centrifugado. Si lo ajustas a una velocidad de centrifugado más baja, la ropa estará más húmeda y tardará más en secarse, pero habrá muchas menos arrugas. También debes prestar atención a la forma de tender la ropa, cuando aún esté húmeda intenta eliminar las arrugas con las manos y utiliza pinzas para la ropa que no dejen excesiva marca, y cuelga las camisas y camisetas en perchas. Si tienes secadora, programa un programa antipliegues y no llenes demasiado el tambor.

Trucos para acabar con las arrugas en la ropa

Si, a pesar de estas sencillas precauciones, siguen quedando arrugas en la ropa, puedes deshacerte de ellas con algunos trucos rápidos. Uno de ellos es utilizar un secador de pelo, con el que podrás decir adiós a las arrugas más rebeldes gracias al calor. Basta con humedecer la zona arrugada y poner el secador a máxima potencia: al cabo de unos minutos la prenda estará perfecta. El vapor también es infalible para planchar la ropa, basta con colgarla en el baño mientras te duchas. En unos veinte minutos el calor y el vapor harán desaparecer todas las arrugas. Durante el invierno también puedes colgarlas cerca del radiador tras humedecerlas ligeramente, al cabo de unas horas lucirán bien planchadas.

Un método rápido y práctico que te salvará cuando te des cuenta justo antes de salir de que tu ropa está arrugada es utilizar la plancha del pelo. Después de dejarla calentar bien, pásala por la arruga para que desaparezca en segundos. Puede ser especialmente útil para planchar los puños y cuellos de las camisas, que suelen arrugarse.