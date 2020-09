Paula Echevarría, embarazada de su primer hijo con Miguel Torres

Las sorpresas no dejan de llegar. Este miércoles por la tarde Paula Echevarría y Miguel Torres han anunciado a través de sus redes sociales una noticia que nos ha dejado con la boca abierta: la influencer está embarazada de su primer hijo con el exfutbolista. De esta manera, los dos tortolitos hacen gala del amor tan inmenso que sienten ambos y de los enamorados que siguen estando.



Los dos han compartido en sus redes sociales una preciosa fotografía en la que sale la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, apoyándose en la espalda de su madre y Miguel Torres en el otro extremo besando la frente de su pareja. Una imagen que nos ha llegado al corazón y con la que nos han informado del embarazo: "Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia.. en unos meses seremos uno más!"



De esta manera no hay duda de que el amor entre Paula Echevarría y Miguel Torres va viento en popa. Los dos tortolitos, que iniciaron su relación tiempo después de la separación de la influencer, viven juntos y forman un tándem perfecto no solo como pareja, sino como familia para Daniella, la primera hija de la actriz. ¡Enhorabuena tortolitos!