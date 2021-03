Carole King se sumó este lunes al ejemplo de Dolly Parton y recibió la vacuna contra el coronavirus adaptando para la ocasión uno de sus grandes éxitos: 'It's Too Late'. "Vas a estar muy fuerte y sano. Cuando sea tu turno, simplemente vacúnate", canta Carole King en un vídeo al piano que subió hoy en su cuenta de Twitter. "No te retrases, 'baby'. No dudes", añade.

En otro clip difundido en sus redes sociales, la legendaria artista compartió justo el momento en el que recibió la primera dosis de la vacuna. "¡Me estoy vacunando!", dijo.

Carole King, que en febrero celebró el 50 aniversario de su emblemático disco 'Tapestry' (1971), admitió que la idea de versionar 'It's Too Late' para la pandemia la tomó de otra estrella de la música como Dolly Parton, que la semana pasada recibió la primera dosis adaptando su clásico 'Jolene'. "Vacuna (Vaccine en inglés, por Jolene), vacuna, vacuna, vacuna. Te lo ruego, no lo dudes", cantó. "Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna. Porque una vez que estás muerto ya es un poco tarde", añadió.

Parton ironizó con que había recibido una dosis de su propia medicina, ya que el año pasado donó un millón de dólares (843.000 euros) para el Vanderbilt University Medical Center que acabó siendo de mucha ayuda para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. "Solo quiero decirles a todos los cobardes ahí fuera: no sean gallinas. Vayan a ponerse la vacuna", bromeó.

Ya más en serio, Parton insistió en que la campaña de vacunación contra el coronavirus es fundamental para frenar la pandemia y volver a la normalidad. Justo después del mensaje de la cantante, un doctor aparecía en el vídeo y le colocaba la dosis a Parton. "¡No me dolió! Solo me picó un poco pero creo que era de la toallita de alcohol", apuntó sin perder la sonrisa.