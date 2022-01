Con numerosos proyectos en este 2022 que acaba de comenzar y que pinta estupendo para Ágatha Ruiz de la Prada, la diseñadora ha vuelto a convertirse en noticia por dos motivos: el primero, podría estar de nuevo enamorada después de su ruptura con Luis Gasset y su posterior 'amago' de reconciliación con Luis Miguel Rodríguez, que quedó en nada porque, como la propia diseñora confiesa, el empresario no está hecho para tener una sola pareja.

Y el segundo, por las duras críticas que ha hecho a Iñaki Urdangarin tras la publicación de unas imágenes en actitud cariñosa con una compañera de trabajo llamada Ainhoa Armentia con la que podría haber sido desleal a la Infanta Cristina. "Nunca me gustó él" declaraba en un acto celebrado en FITUR la diseñadora, mostrando su apoyo a la hija de los Reyes Eméritos en estos duros momentos: "Todas las mujeres de España estamos con ella".

Unas declaraciones que están dando mucho que hablar y sobre las que le hemos preguntado a Ágatha que, sin pelos en la lengua, desvela que "siempre me ha caído fatal la verdad, pero ahora nos cae a todos mal".

Muy crítica con el ex duque de Palma, la diseñadora cree que las imágenes con su nueva amiga especial eran "innecesarias". "Es antipático, maleducado, malo para los niños* En fin, todas estamos con ella en este momento y hay que ayudarla en estos momentos", afirma, en referencia a la Infanta Cristina, a quien una vez más ha mostrado su apoyo inconcional: "Todos son iguales, todos", añade, dando veracidad a los rumores que aseguran que el propio Urdangarín estaría detrás de esas fotografías podría forzar su divorcio con la hermana de Felipe VI.

En cuanto a su nueva ilusión sentimental, Ágatha prefiere mantener la discreción y, misteriosa, confiesa que ella no ha dicho nada - "eso dicen, pero yo no he contado nada" sostiene - admitiendo que está en un gran momento de su vida. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!