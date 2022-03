Leticia Sabater tiene nueva cara y quiso presentarla en el 'Deluxe'. El programa de Telecinco es posiblemente el único espacio televisivo al que una cara conocida puede ir para presentar un nuevo rostro y generar más interés que si hubiese estrenado una película.

Sabater llegó el viernes al nuevo plató del 'Deluxe', que 'okupó' el que Mediaset España destina a las galas de realities como 'Secret Story' o 'Supervivientes' y abandonó el espacio que habitualmente da cobijo a los múltiples formatos de 'Sálvame'.

Nueva cara de Leticia Sabater

"La única operación que me he hecho por capricho han sido los abdominales, el resto las necesitaba", afirmó sin despeinarse una Sabater que se ha retocado los pómulos, pechos, glúteos, ojos y nariz. "En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas", aseguró la cantante de 'La Salchipapa'.

"No tengo ni una sola arruga, la gente me para por la calle y me dice lo guapa que estoy", apuntaba orgullosa Sabater mientras que Jorge Javier se mostraba abrumado por el número de intervenciones: "Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho".

Lydia Lozano se marea con la operación de Leticia Sabater

Sabater detalló la intervención quirúrgica sin tapujos y explicó que la operación se prolongó durante más de ocho horas en el quirófano. Un tiempo que no parece suficiente para poner la boca recta, pues según opinó Belén Rodríguez "la boca la tiene un poco torcida".

Sabater quitó hierro al comentario al afirmar que se trataba de la hinchazón propia tras la operación mientras que Lydia Lozano, conocida por ser muy aprensiva, afirmó que se estaba mareando y estuvo cerca de abandonar el plató.

El comentario tránsfobo de Víctor Sandoval

Poco antes de la entrada en plató de Leticia Sabater, el programa incorporó al plantel de colaboradores a Víctor Sandoval que se dirigió a Jorge Javier Vázquez para advertirle de la sorpresa que iba a llevarse al descubrir el resultado de la última operación de Leticia Sabater.

"Cuando veas a Leticia... parece una travesti", aseguró Sandoval. Belén Rodríguez le advirtió del error en su comentario al explicarle que era "un poquito de transfobia". Sandoval quiso corregir sin éxito: "Perdón, lo he dicho mal" aseguró para puntualizar que Sabater parecía "La Veneno".

Kiko Matamoros reprendió al polemista al afirmar "completamente en serio" que Sandoval es "lo más homofóbico que pisa un plató". Rodríguez corrigió también a Matamoros, no era homofóbico sino "transfóbico", apuntó.

"Que ya he pedido perdón, coño", intentó salvarse Sandoval para después insistir: "No me gusta nada. Tiene unas tetas horrorosas".