Tanto Isa Pantoja como su prima Anabel reaccionaron este martes a la caótica escena que se produjo durante la llegada de Isabel Pantoja a la Ciudad de la Justicia de Málaga. La sobrina de la tonadillera lamentó en Telecinco la "humillación" a la que fue sometida, mientras que su hija mostró su preocupación por el estado en el que se encuentra.

El que no se había pronunciado todavía era Kiko Rivera, que actualmente mantiene una inexistente relación con la artista. No obstante, un día después de que su madre declarara en los juzgados, el DJ ha compartido sus impresiones en su perfil de Instagram.

"Ayer fue un día complicado. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito", reconoce Kiko en un mensaje que también utiliza para hacer autocrítica: "Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos".

En este sentido, el hijo de la intérprete expresa que espera "de corazón" que no le suceda "nada malo" a su madre. Sin embargo, matiza que "ya es hora de que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar", lanzándole de esta forma un dardo a su tío Agustín: "Y aunque le duela, separarse de quien no le hace bien".

"La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, porque puede ponerse en tu contra. Y eso deberían aprenderlo algunos. Si te equivocas pagas y eso es algo que por suerte o por desgracia para otros es así", añade Kiko, palabras que llaman la atención teniendo en cuenta las contundentes declaraciones de Fran Rivera en 'Espejo público'.

"Yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita para que ayer fuese un día de mierda. Recuerden que soy humano y aunque no quiera saber nada de ello, no deja de ser mi madre", finaliza Kiko Rivera.